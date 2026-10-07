Il cast di Beat the Reaper, la prossima dramedy di Apple TV, continua ad arricchirsi. Quattro nuovi volti si uniscono a Will Poulter e J.K. Simmons in un progetto che mescola medicina d’emergenza, mafia e identità segrete, con un tono da commedia nera.

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Chi entra nel cast

Damon Herriman, Stephanie Nur, Artoun Nazareth e Molly Price hanno firmato come series regulars della serie, unendosi ai già annunciati Will Poulter e J.K. Simmons. I dettagli sui loro personaggi restano per ora riservati, come spesso accade quando una produzione è nelle fasi iniziali.

Herriman è reduce dal ruolo di Lawrence Cole nello spin-off di Reacher, Neagley, e ha recitato per tre stagioni nella serie FX Mr Inbetween; lo vedremo presto nel film d’azione sottomarino di Amazon MGM Subversion. Nel suo curriculum figurano anche Once Upon a Time in Hollywood e The Bikeriders. Stephanie Nur si è fatta notare nelle serie di Taylor Sheridan Lioness e nel prequel di Yellowstone, 1883. Sul fronte cinematografico ha recitato accanto ad Anthony Hopkins nel film biblico Mary di DJ Caruso, distribuito da Netflix.

Artoun Nazareth vanta crediti che spaziano da The Odyssey a Ghostbusters: Afterlife, passando per Dumb Money, The Promised Land, Muppets Now, The Conners, SEAL Team e United States of Al. Molly Price è nota al grande pubblico soprattutto per il suo lavoro nella serie NBC di John Wells Third Watch, e la vedremo prossimamente in modo ricorrente nel thriller suspense di A24 The Spot, accanto a Claire Danes e Ewan McGregor. Tra i suoi crediti recenti anche Elsbeth.

La trama e il romanzo di Josh Bazell

La serie è basata sull’omonimo romanzo d’esordio di Josh Bazell, pubblicato nel 2009. Poulter interpreta il Dr. Peter Brown, un interno nel peggior ospedale di Boston, dotato di un talento naturale per la medicina, un turno da incubo e un passato che preferirebbe tenere nascosto. Quando un paziente lo riconosce proprio da quel passato pericoloso, Brown ha otto ore a disposizione per eludere il governo, i sicari della mafia, i chirurghi improvvisati e una scia di gangster morti, nel tentativo di battere la morte sul tempo.

Il romanzo racconta la storia del medico residente Peter Brown, che si trova anche nel Programma federale di protezione dei testimoni a causa del suo passato come sicario della mafia. Quando un gangster in fin di vita finisce nell’ospedale dove lavora, lo riconosce come Pietro Brnwa, il killer. Peter si trova così a un bivio: deve salvare la vita al malavitoso, oppure il suo passato verrà alla luce.

Un intreccio che mescola tensione, ironia e situazioni al limite dell’assurdo, adatto al formato da commedia drammatica a cui Apple TV punta. Will Poulter, vincitore di un BAFTA e nominato agli Emmy, sarà anche produttore esecutivo della serie. J.K. Simmons vestirà invece i panni del Dr. Friendly, un chirurgo incompetente che lavora nello stesso ospedale di Peter, personaggio già presente nel libro di Bazell.

Dietro la macchina da presa

Ad adattare il romanzo per la televisione è stato Sam Catlin, già noto per Sugar e Breaking Bad, che ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo per la sua Short Drive, nell’ambito dell’accordo con Apple TV. Gli studi coinvolti come co-produttori sono Apple Studios e New Regency.

La produzione esecutiva vede coinvolti Arnon Milchan, Yariv Milchan, Natalie Lehmann e Laura Delahaye. A dirigere il primo episodio sarà Tim Van Patten, che ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo. Il regista ha alle spalle una carriera di tutto rispetto, con crediti che includono Masters of the Air, Boardwalk Empire, The Sopranos, la miniserie Apple TV Franklin, Black Mirror e Perry Mason. Rachel Toffler è co-produttrice esecutiva per New Regency, mentre Tiffany Prasifka ricopre lo stesso ruolo per Short Drive.

Gli impegni di Poulter non si fermano qui: tra i suoi prossimi progetti figurano Union County, l’horror Rapture, il drama Netflix Saturn Return e la commedia sci-fi I Love Boosters, oltre alle apparizioni in Black Mirror e The Bear. Sulla data di uscita di Beat the Reaper, al momento non ci sono ancora notizie su quando la serie arriverà sullo streamer.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI