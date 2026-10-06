Zelig cambia volto e torna in prima serata. Michelle Hunziker, Ale e Franz guidano la nuova edizione su Canale 5, con Gerry Scotti pronto a scaldare il palco della puntata di debutto. Si torna a ridere, e questa volta con un ospite d’eccezione.

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Zelig 30 parte seconda: il nuovo corso di Canale 5

Dopo la prima parte delle celebrazioni del trentennale andata in onda a gennaio, il comic show più longevo della televisione italiana torna con quattro nuove puntate e un titolo ufficiale, “Zelig 30 – Parte Seconda”. La novità si vede subito: via la coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, dentro Michelle Hunziker, Ale e Franz. I due storici conduttori hanno passato la mano per impegni lavorativi incompatibili con l’agenda del format, non per una rottura, e non è escluso che tornino come ospiti nel corso dell’edizione: una presenza fissa sarebbe stata troppo impegnativa.

Gli autori hanno scelto l’usato sicuro, consapevoli che sostituire Bisio e Incontrada non è impresa semplice. Entrambi hanno costruito una complicità particolare con il pubblico, che riconosce la loro capacità di condurre un formato ormai plasmato a loro immagine e somiglianza, e per questo servono cavalli di razza che conoscano l’universo di Zelig senza sfigurare. Michelle Hunziker lo ha già condotto insieme a Bisio, inizialmente come co-presentatrice, prima di cedere il posto a Incontrada. Ale e Franz hanno invece partecipato come comici per diverso tempo e hanno già provato l’ebbrezza della co-conduzione nel corso di Zelig On, oltre alle altre occasioni in cui hanno sfoggiato la loro capacità di gestione catodica da protagonisti. Per la prima volta Michelle Hunziker condivide il palco con Ale e Franz, chiamati non soltanto a proporre la loro comicità ma anche ad accompagnare l’intera serata tra sketch, ospiti e interventi dei numerosi artisti previsti.

Gerry Scotti ospite speciale della prima puntata

Un nome soltanto, in un periodo televisivo come questo, è spendibile: Gerry Scotti. Il Re del quiz sta vivendo un momento d’oro, in termini di ascolti e gradimento, con La Ruota della Fortuna. Hunziker, Ale e Franz sono stati ospiti nella versione special del programma, La Ruota dei Campioni… e delle Stelle, per promuovere il ritorno del format comico. Ora Scotti è chiamato a ricambiare il favore, ma la sua presenza non va letta soltanto come una cortesia professionale: il noto presentatore viene mandato in avanscoperta in tutti i programmi di peso dell’azienda, perché il suo volto a Mediaset resta una garanzia.

È un veterano, e il pubblico lo associa a Canale 5 e a una certa televisione di qualità, quei formati che appena li vedi riconosci immediatamente per il piglio adatto a tutta la famiglia, tra gag, simpatia e curiosità da scoprire. Gerry Scotti, per molti appassionati, è come uno di famiglia, e Pier Silvio Berlusconi lo sa e ne sfrutta il potenziale. Da Scotti passano i programmi più attesi, a La Ruota della Fortuna arrivano numerosi addetti ai lavori per promuovere i loro contenuti in uscita, e lo stesso presentatore si muove per fare da talismano nei format altrui. È successo nel corso di “Gigi e Vanessa… Insieme”, si è ripetuto a This Is Me e ora tocca a Zelig. Quando c’è Scotti, anche soltanto in qualità di ospite speciale, un programma funziona: è il teorema di Cologno Monzese a cui, in azienda, non intendono rinunciare. Quindi lo “Zio Gerry”, come lo chiamano tutti amichevolmente, oltre a registrare tre puntate al giorno de La Ruota della Fortuna tira a lucido il vestito buono e si prepara alle serate di gala.

Ospiti, comici e la novità del Best Minute

La serata di debutto vedrà la partecipazione di due ospiti speciali. Oltre a Gerry Scotti c’è Paolo Rossi, anche lui coinvolto nella grande festa di Zelig, al fianco di conduttori e comici nel corso della puntata. Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana: Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D’oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero e Bruce Ketta.

A giudicare i comici ci sono tre fuoriclasse della risata, Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, che ogni settimana proporranno il loro minuto preferito pescando dai circa 25.000 minuti di comicità del prezioso patrimonio di Zelig, per scegliere insieme il Best Minute della puntata. Firmano il programma Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, gli storici autori che accompagnano Zelig fin dal debutto televisivo del 1996 e che, in trent’anni, ne hanno fatto un luogo unico per la comicità italiana. L’appuntamento è per martedì 6 ottobre 2026 dalle 21:30 su Canale 5, con lo show visibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI