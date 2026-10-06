Mentre lo streaming continua a trasformare le attese tra una stagione e l’altra in vere e proprie maratone di pazienza, The Diplomat sceglie una strada diversa. La quarta stagione arriverà su Netflix il 15 ottobre 2026, a poco più di un anno dalla terza: un grande show, a quanto pare, può ancora essere un appuntamento fisso.

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The Diplomat 4 arriva su Netflix il 15 ottobre 2026

Tutti gli otto episodi della nuova stagione saranno disponibili in un’unica soluzione sulla piattaforma. La prima stagione aveva debuttato il 20 aprile 2023, la seconda il 31 ottobre 2024, la terza il 16 ottobre 2025. Escludendo l’intervallo iniziale, più lungo per ovvie ragioni di avvio, la serie ha trasformato l’autunno in un ritorno praticamente annuale, evitando quelle pause di due o tre anni che ormai separano abitualmente le stagioni delle produzioni streaming.

Dietro questa regolarità c’è un lavoro considerevole. Le riprese della quarta stagione si sono svolte ufficialmente dal 3 novembre 2025 al 5 giugno 2026, sette mesi che la creatrice e showrunner Debora Cahn ha raccontato con una battuta: il segreto, ha spiegato, consiste sostanzialmente nel non dormire per un anno intero, perché realizzare otto episodi occupa praticamente ogni ora disponibile tra una stagione e quella successiva. Cahn ha anche ammesso di trovare quasi paradossale il tempo necessario oggi per completare otto episodi, ricordando di aver lavorato in passato a produzioni capaci di realizzarne circa venticinque ogni anno.

Il set ha varcato i confini abituali di Londra e New York. Tra maggio e giugno 2026 la produzione ha filmato in Toscana: il centro storico di Lucca si è trasformato in un set a cielo aperto, con riprese in luoghi come Piazza Napoleone, Porta San Pietro e Piazza San Frediano, oltre all’utilizzo della Villa Reale di Marlia. Altre scene hanno interessato Firenze e i suoi dintorni, regalando alla serie una cornice italiana inedita.

Una cadenza annuale sempre più rara nello streaming

Il confronto con i maggiori successi della piattaforma rende evidente la differenza. Serie come Stranger Things e Wednesday hanno abituato il pubblico ad attese che possono raggiungere diversi anni, mentre anche Ginny & Georgia ha adottato intervalli biennali. La questione non riguarda soltanto Netflix: produzioni come Severance di Apple TV, House of the Dragon e The Last of Us hanno affrontato critiche simili per le lunghe pause tra un capitolo e quello successivo.

The Diplomat segue invece una logica più vicina alla televisione tradizionale, quella in cui si ritrovano regolarmente personaggi e storyline senza dover aspettare abbastanza a lungo da perdere familiarità con il racconto. In una serie costruita su equilibri politici, relazioni personali e continui cambiamenti di alleanze, questa continuità rappresenta un vantaggio non secondario.

La regolarità non ha compromesso la qualità. Complessivamente la serie registra il 92% di recensioni positive della critica su Rotten Tomatoes, mentre la terza stagione ha toccato il 97%, il risultato migliore ottenuto finora. La quarta stagione proverà a proseguire una crescita che non riguarda la sola frequenza delle uscite.

Trama, cast e riconoscimenti della nuova stagione

La sinossi ufficiale riassume il nuovo capitolo con una formula efficace: due matrimoni minacciano di divorarsi a vicenda. La quarta stagione riparte direttamente dalla crisi aperta nel finale precedente, con il rapporto tra Kate e Hal nuovamente compromesso e la nuova presidente Grace Penn che ha stretto con il vicepresidente un’alleanza dai risvolti internazionali potenzialmente esplosivi.

I nuovi episodi vedranno Grace Penn e il vicepresidente Hal Wyler coinvolti in un piano per impossessarsi dell’arma più potente della Russia, mentre Kate e Todd cercheranno di impedire che la situazione degeneri in una catastrofe globale. Torneranno anche Stuart Hayford, Eidra Park e Billie Appiah, interpretati rispettivamente da Ato Essandoh, Ali Ahn e Nana Mensah. Nel cast figurano inoltre Rory Kinnear, Bradley Whitford e Allison Janney, accanto alla protagonista Keri Russell e a Rufus Sewell.

Sul fronte dei premi, la serie ha ottenuto dieci nomination ai Primetime Emmy Awards, tra cui due nella categoria Outstanding Drama Series, mentre Allison Janney ha vinto il premio. Il team creativo resta guidato da Debora Cahn, vincitrice di riconoscimenti AFI e SAG, in veste di produttrice esecutiva insieme a Janice Williams, Alex Graves, Keri Russell, Peter Noah ed Eli Attie.

Resta invece avvolto nel mistero il futuro successivo. Quando le è stato chiesto a che punto fosse un’eventuale quinta stagione e se fosse già attiva una writers’ room, Debora Cahn ha evitato di fornire indicazioni:

Potete chiedere, ma non posso rispondere

Non è quindi possibile stabilire se la serie riuscirà a mantenere la propria cadenza annuale anche oltre il prossimo capitolo, che per ora arriva integralmente su Netflix il 15 ottobre 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI