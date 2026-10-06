Il Grande Fratello Vip ha vissuto uno degli scontri più duri di questa edizione nella puntata di lunedì 5 ottobre. Guendalina Tavassi e Moreno Morello si sono affrontati con accuse pesanti, che hanno travalicato i confini della Casa e sono finite sui social. Le scintille erano già nell’aria da giorni, ma questa volta il livello dello scontro ha superato ogni previsione.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Lo scontro in diretta e le parole sotto le coperte

Tutto è partito da un racconto fatto da Guendalina durante un pranzo, in cui ricordava la sua prima esperienza al Grande Fratello e il triangolo con Pietro Titone e Ilaria Natali. La vip ha rievocato di essersi invaghita di Pietro, che sembrava ricambiare il suo interesse: sotto le coperte le diceva cose dolci e tra i due c’era stato anche un bacio. Il rapporto si era interrotto bruscamente quando, tra i nuovi concorrenti, era entrata Ilaria, la fidanzata di Pietro, con cui lui era poi tornato insieme. Guendalina, per provocazione, aveva risposto alla ragazza dicendo di sperare di non essere rimasta incinta, lasciando intendere che tra lei e Pietro potesse essere accaduto qualcosa di più di quello che si era visto.

Moreno Morello, riallacciandosi a questo episodio, in Confessionale ha fatto un commento che ha acceso la miccia:

“Lei ha detto alla fidanzata di lui ‘io spero solo di non essere incinta’: questo racconto ce lo ha fatto lei a noi, giusto per qualificare qual è il comportamento normale di Guendalina sotto le coperte del Grande Fratello. Devo dire che lei era solita consumare sotto le coperte con maschi a caso”.

Quando il video è stato mostrato in puntata, Guendalina ha reagito con rabbia: “Mi hai dato della poco di buono, è una cosa ignobile! Io avevo 24 anni! Io sotto le coperte gli ho dato solo un bacio, quella frase è stata una provocazione per farli dubitare del loro amore, a me che me ne fregava? Fra me e lui c’è stato solo un bacio!”. L’ex inviato di Striscia la Notizia, dal canto suo, non ha fatto un passo indietro e ha ribadito di aver solo riportato parole già dette dalla stessa Tavassi: “Ti sei auto-qualificata”. Poi ha rincarato la dose, dicendosi pronto a chiedere scusa a tutte le donne: “Spero che esca Guendalina perché ha un comportamento svilente per tutta la categoria delle donne, non c’è nessun insulto. Sono mortificato e chiedo scusa per le donne in ascolto per il suo comportamento”.

A titolo informativo, dopo il Grande Fratello Pietro Titone e Ilaria Natali sono tornati insieme, si sono sposati e hanno avuto una figlia nata nel 2012. Oggi stanno ancora insieme e vivono lontano dai riflettori a Firenze.

Le accuse sulle nomination pilotate

Lo scontro non si è fermato alle parole sul passato. Guendalina è finita sulla poltrona rossa anche per un’altra accusa, quella di aver sabotato le nomination. Secondo Moreno, la vip avrebbe suggerito a Danto di votare proprio lui, nonostante i due fossero amici, giocando scorretto. Una registrazione ha chiarito che la Tavassi aveva in effetti suggerito a Danto che avrebbe potuto giocarsela mandando Moreno in nomination, invece che lei o Marina: un elemento che ha convinto Morello della tesi secondo cui Guendalina avrebbe potuto influenzare altri voti. La diretta interessata si è difesa sostenendo che era stato Danto a chiederle chi potesse nominare per salvarsi, dato che era già candidato alla prossima eliminazione.

Al confronto hanno preso parte anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha invitato Giulia, che secondo Moreno risentirebbe troppo dell’influenza di Guendalina, a trovare maggiore autonomia, avvertendola: “Ti si vede poco nella Casa, sappilo”.

Le insinuazioni sul rapporto con Federica e l’esito del televoto

A far esplodere il caos sono state anche le insinuazioni lanciate da Guendalina sul rapporto tra Moreno e Federica Morello, con cui condivide solo il cognome, senza alcun legame di parentela. A far storcere il naso alla Tavassi era stata la forte vicinanza tra i due, arrivati a condividere lo stesso letto durante la notte. Morello ha alzato ulteriormente i toni: “Una donna che cerca di vendicarsi con queste vigliaccherie vale meno del criceto che ha nel suo cervello. Qua dentro i comportamenti miei e di Federica sono chiari e cristallini. Io mia moglie Laura la nomino ogni due minuti”.

Il confronto ha acceso il gossip anche fuori dalla Casa: il fidanzato di Guendalina è intervenuto pubblicando un messaggio sui social in cui attacca Moreno. Resta da capire se quest’ultimo deciderà di rispondergli direttamente o preferirà non alimentare ulteriormente la polemica. Nel frattempo il pubblico ha emesso il suo verdetto, e per Moreno la serata di lunedì 5 ottobre si è complicata all’improvviso: è risultato il meno votato al televoto ed è diventato così il secondo candidato ufficiale alla prossima eliminazione. I quattro nominati, Federica, Guendalina, Marina e Moreno, erano andati nella Nuvola per scoprire i primi verdetti, con Guendalina e Marina salvate subito, mentre Federica e Moreno sono rimasti in bilico. Al televoto successivo, a rischio eliminazione insieme a Danto e Moreno, sono finiti Federica Morello, Guendalina Tavassi, Alex Belli e Andreas Muller. L’appuntamento con una nuova puntata è fissato per venerdì 9 ottobre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI