Ben Affleck torna dietro la macchina da presa e davanti alla camera nello stesso progetto, con un thriller ad alta tensione in arrivo su Netflix. Animals sarà disponibile sulla piattaforma venerdì 9 ottobre.

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Un rapimento, una corsa contro il tempo e un cast di prim’ordine

Affleck non dirigeva un film dal 2023, quando era uscito Air, pellicola più drammatica che adrenalinica. Per ritrovare una sua regia ad alto tasso di azione bisogna risalire al 2016, a Live By Night. Animals segna dunque un ritorno a territori più tesi: dura 106 minuti ed è prodotto, tra gli altri, da Matt Damon, dallo stesso Affleck, Brad Weston, Dani Bernfeld e Collin Creighton, per conto di Artists Equity, Makeready e Fifth Season.

La sinossi ufficiale diffusa da Netflix racconta di un candidato alla carica di sindaco di Los Angeles e di sua moglie che, dopo il rapimento del figlio, si ritrovano invischiati in una rete di inganni: mentre cercano disperatamente di raccogliere il denaro del riscatto, sono costretti a scelte che potrebbero mandare in pezzi il loro mondo. Affleck interpreta Mark Kimball, il politico in corsa per la poltrona di primo cittadino, mentre Kerry Washington, già vincitrice di un Emmy, veste i panni della moglie Abigail. Il punto di rottura arriva con una telefonata: il figlio Denny è stato portato via, e il tempo per mettere insieme il riscatto inizia a scorrere inesorabile.

Al fianco dei due protagonisti recitano Ray Fisher, che aveva già lavorato con Affleck nei panni di Cyborg in Justice League, Steven Yeun, noto per il ruolo di Glenn in The Walking Dead, e Gillian Anderson, interprete di Dana Scully in The X-Files. La sceneggiatura porta la firma dello stesso Affleck insieme a Billy Ray e Connor O. McIntyre, la fotografia è di Robert Elswit e la colonna sonora di Harry Gregson-Williams. Le riprese principali erano partite il 7 marzo 2025 a Los Angeles.

L’intelligenza artificiale e il dietro le quinte che fa discutere

Un elemento che ha acceso il dibattito in queste settimane riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nella lavorazione del film. Affleck ne ha parlato pubblicamente durante l’evento Bloomberg Screentime 2026, senza entrare troppo nello specifico.

«Ho usato l’AI per molte cose in quel film. Sono un po’ riluttante a indicare cosa»

Il regista ha aggiunto che nel suo settore si cerca costantemente di «promuovere l’illusione della realtà», un modo per spiegare come lo strumento venga impiegato soprattutto per la resa visiva e la verosimiglianza delle immagini. La vicenda assume un sapore particolare considerando che Netflix ha acquistato la sua azienda di intelligenza artificiale, InterPositive, per 587 milioni di dollari lo scorso marzo: un intreccio tra tecnologia, produzione cinematografica e interessi economici che continua a far discutere addetti ai lavori e appassionati.

Sul fronte della critica, il film non ha ancora un punteggio su Rotten Tomatoes: le recensioni inizieranno ad arrivare nel corso di questa settimana, una volta tolto l’embargo. Per capire cosa ne pensa il pubblico conviene invece aspettare la parte finale del fine settimana, quando Animals avrà raccolto un numero sufficiente di recensioni per ottenere un punteggio sul Popcornmeter.

Non solo Affleck: l’autunno carico di Netflix tra Ray Gunn e i blockbuster

Quello di Affleck è solo uno dei tasselli di una stagione densa per la piattaforma. Nel corso dell’anno sono già arrivati titoli come War Machine, con Alan Ritchson, e Apex, interpretato da Charlize Theron. Il pezzo forte, però, potrebbe essere un altro, e riguarda il mondo dell’animazione.

Si tratta di Ray Gunn, il lungometraggio animato firmato da Brad Bird, regista noto per Gli Incredibili e Gli Incredibili 2. Un progetto inseguito per anni e realizzato grazie a Skydance Animation, con un budget che supera i 150 milioni di dollari e una durata di 119 minuti. La storia, scritta dallo stesso Bird con Matthew Robbins, è ambientata a Metropia, una gigantesca città immersa in un futuro alternativo immaginato dal 1939: qui il detective privato Raymond Gunn, doppiato in originale da Sam Rockwell, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia alieni, un omicidio e una stella dello spettacolo di nome Venus Nova, a cui presta la voce Scarlett Johansson. Completano il cast vocale Tom Waits, Alan Tudyk, Matt Berry, Bobby Cannavale, Michelle Rodriguez, Aasif Mandvi e Patton Oswalt.

L’idea era nata a metà degli anni Novanta come lungometraggio d’esordio di Bird per Turner Animation, per poi arenarsi a lungo prima di trovare la sua strada. La colonna sonora è affidata a Michael Giacchino, collaboratore storico del regista. In Italia il film passerà in alcuni cinema selezionati il 2 dicembre, per poi approdare su Netflix dal 18 dicembre, la stessa data in cui la piattaforma lo schiererà contro Avengers: Doomsday e Dune: Parte Tre. A livello internazionale è prevista anche un’uscita in sale in formato 70mm dal 4 dicembre, un trattamento raro per un film d’animazione e un segnale della fiducia che lo streamer ripone nel progetto.

Nel frattempo, per chi vuole iniziare a farsi un’idea, Animals sarà disponibile su Netflix da venerdì 9 ottobre: il candidato sindaco Mark Kimball, sua moglie Abigail e un riscatto da racimolare in tempo record aspettano gli spettatori per una serata all’insegna della suspense.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI