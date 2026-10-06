Ottobre 2026 si presenta come uno dei periodi più turbolenti degli ultimi anni a Los Angeles: alla Forrester Creations Carter gioca il tutto per tutto, mentre Steffy e Hope arrivano a un passo dalla rottura definitiva. Appuntamento su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13:40 circa, con gli episodi disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

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Il colpo di mano alla Forrester Creations

All’inizio della settimana, alla Forrester quasi nessuno sa cosa sia realmente accaduto. Carter Walton ha tentato un colpo di mano, ma la notizia non è ancora circolata tra i corridoi dell’azienda: solo Steffy, informata dal padre, agisce di conseguenza e si reca allo chalet da Hope per affrontarla.

Il momento decisivo arriva a metà settimana, quando Carter mette in atto il suo piano depositando i documenti della nuova forma giuridica dell’azienda. Ingannando tutti, si è autonominato manager della Forrester Creations. Eric, Ridge e Steffy restano sconvolti di fronte a un tradimento tanto clamoroso e chiedono a Justin Barber di verificare se l’operazione possa essere annullata, ma nessuno sembra avere una risposta immediata.

Carter non mostra ripensamenti e sostiene di aver agito perché Ridge e Steffy hanno sempre ignorato i suoi consigli, favorendo i Forrester a discapito dei Logan. Hope, dal canto suo, vede nella nuova gestione la possibilità di rendere l’azienda più giusta e anche più competitiva. Entrambi restano convinti di aver compiuto la scelta corretta.

La notizia arriva presto anche a Brooke, informata direttamente dalla figlia. Preoccupata dalle conseguenze, teme che la situazione possa sfuggire di mano. Pur comprendendo la rabbia di Hope per il licenziamento e la cancellazione della sua linea, non riesce ad approvare il comportamento di Carter: secondo lei l’uomo ha tradito la fiducia che i Forrester avevano riposto in lui, e le dispiace che la figlia sia coinvolta in una simile macchinazione. Ai piani inferiori, Zende, Will ed Electra si interrogano su ciò che accade ai piani superiori, dove è in corso una riunione a cui a nessuno è consentito l’accesso.

Steffy e Hope, uno scontro senza tregua

Lo scontro tra le due donne è il cuore emotivo di questa settimana. Steffy dà a Hope tutta la colpa di quello che è successo e la accusa di aver traviato Carter, confermandole che non rimetterà mai più piede alla Forrester Creations. Hope si difende dall’accusa di aver tentato di sedurre il marito di Steffy: sostiene di essersi messa la lingerie per Carter, non per Finn, e ribadisce che lei e Carter volevano soltanto salvare l’azienda dalla pessima gestione della rivale. Quest’ultima le ricorda però che il motivo del suo licenziamento è stato il fallimento di “Hope for the Future”, e le due, come al solito, non trovano alcun punto d’incontro.

Nel frattempo Ridge racconta a Taylor quanto è successo. La donna rimane molto sorpresa dal voltafaccia di Carter e anche lei ritiene che Hope abbia avuto un ruolo importante nell’accaduto: la situazione alla Forrester appare sempre più difficile da ricomporre.

Sabato Hope continua a difendere Carter e accusa Ridge e Steffy di non agire realmente nell’interesse dell’azienda. Secondo lei Steffy si lascia guidare da vendette personali, mentre Ridge la appoggia incondizionatamente finendo per privilegiare chi appartiene alla famiglia Forrester, relegando persino Brooke a un ruolo di secondo piano. Una decisione sofferta, ammette Hope, ma Carter ha portato avanti il piano perché ama la Forrester e vuole renderla più giusta. Alla riunione la tensione continua a crescere.

La verità su Luna

Non c’è solo la Forrester al centro di questa settimana. Secondo le indiscrezioni emerge una storyline parallela destinata a cambiare gli equilibri, con una verità tenuta nascosta per anni che viene finalmente alla luce. Finn effettua due test di paternità e scopre che Luna non è sua cugina, ma sua figlia. Furioso, affronta Poppy e le chiede perché gli abbia impedito di conoscere la verità per tutto questo tempo.

Luna, dal canto suo, ammette di non aver considerato la famiglia di Steffy quando la teneva prigioniera: in quel momento vedeva la donna soltanto come un ostacolo da superare. Ora, invece, pensa a Finn e ai figli di Steffy e comprende quali conseguenze avrebbe potuto provocare con il suo comportamento.

Nella vicenda entra in gioco anche Bill, sempre più centrale. Luna gli è profondamente riconoscente e arriva a dirgli che avrebbe desiderato avere un padre come lui. Bill riconosce nella ragazza alcune ferite che appartengono anche al proprio passato: le racconta di essere cresciuto senza una vera figura paterna e con una madre che non gli dava le risposte di cui aveva bisogno. Per questo sente di poter comprendere almeno in parte il vuoto vissuto da Luna.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI