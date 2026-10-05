MGM+ ha pubblicato un nuovo trailer esteso per la seconda stagione di The Institute, la serie thriller horror basata sull’omonimo bestseller di Stephen King. Il filmato regala il primo sguardo a un volto nuovo e promette di riportare sullo schermo dinamiche che, per chi ha letto il romanzo, potrebbero riservare più di una sorpresa.

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Alfie Allen entra nell’istituto

Tra le novità c’è l’ingresso nel cast di Alfie Allen, noto per il ruolo di Theon Greyjoy in Game of Thrones. L’attore vestirà i panni di Nolan Reeves, un eccentrico miliardario europeo del settore tecnologico e uno dei finanziatori dell’Istituto, dotato di un’agenda tutta sua e di ambizioni personali piuttosto ingombranti.

Nel trailer lo vediamo ricevere una proposta diretta: «Nolan Reeves, sarei felice di avere il tuo aiuto», gli viene detto. Reeves non sembra però il tipo che si accontenta di fare da comparsa: riferendosi a Luke Ellis, dichiara senza mezzi termini «Voglio conoscere i suoi punti deboli». Una battuta che lascia intendere quanto il personaggio possa rivelarsi centrale negli equilibri della nuova stagione, e quanto il rapporto tra il magnate e i fuggitivi dall’Istituto possa diventare tutt’altro che lineare.

Cosa aspettarsi dalla stagione 2

Secondo la sinossi ufficiale, la seconda stagione riprende la narrazione subito dopo la fuga di Luke e dei suoi amici da Dennison, mentre i ragazzi sono alla ricerca di un modo per porre fine all’Istituto una volta per tutte. Nel frattempo il Direttore arruola un nuovo alleato, il magnate della tecnologia Nolan Reeves, per aiutarlo a ricostruire ciò che è andato distrutto, mentre la vita da latitante di Sigsby la spinge a cercare una via per rientrare «dentro».

C’è però un elemento che va oltre il romanzo di King: la serie ha ormai esaurito il materiale del libro, e la stagione 2 espanderà la storia senza una fonte originale a cui appoggiarsi. Come rivela il trailer, la nuova stagione retconnerà uno degli snodi più importanti della versione cartacea, perché Julia Sigsby è ancora viva. Nel romanzo il personaggio muore, mentre la versione targata MGM+ ha scelto di tenerla in vita, riportando Mary-Louise Parker per un nuovo capitolo della sua storia. Una scelta che apre scenari inediti e che, per certi versi, riscrive le regole del gioco.

Cast, produzione e data di uscita

Accanto alle new entry, ritroviamo il cast che ha accompagnato la prima stagione. Joe Freeman interpreta Luke Ellis, Ben Barnes è Tim Jamieson, Mary Louise Parker è Ms. Sigsby. Completano il gruppo Simone Miller nei panni di Kalisha, Fionn Laird in quelli di Nicky, Arlen So come George, Robert Joy come Dr. Hendricks e Hannah Galway come Wendy.

Sul fronte produttivo, la serie è diretta da Jack Bender su sceneggiatura di Benjamin Cavell, ed è prodotta esecutivamente da Stephen King, Jack Bender, Benjamin Cavell, Gary Barber, Sam Sheridan, Ed Redlich e Michael Mahoney. Quando la serie fu rinnovata, lo stesso King aveva commentato con entusiasmo: «Liberi ma braccati, nuovi pericoli attendono i fuggitivi dall’Istituto, e non vedo l’ora». I produttori Bender e Cavell avevano aggiunto: «Siamo stati così gratificati dalla risposta alla nostra prima stagione, che è una testimonianza della dedizione del nostro fantastico cast e crew. Siamo entusiasti che Michael Wright e tutti a MGM ci abbiano permesso di continuare la storia potente e attuale di Stephen».

MGM+ ha ordinato la seconda stagione nell’agosto 2025, poche settimane dopo la conclusione della prima, mentre la produzione degli otto nuovi episodi si è conclusa a giugno 2026. L’appuntamento è fissato per l’8 novembre, quando gli episodi approderanno in esclusiva su MGM+ negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Italia, in Spagna, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Brasile, in Messico, in Cile e in Colombia. Amazon MGM Studios Distribution si occuperà della distribuzione in tutti gli altri territori internazionali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI