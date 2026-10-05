La prima stagione di Lanterns si è chiusa tra gli applausi di critica e pubblico. Resta da capire cosa accadrà adesso, e la risposta, per quanto ancora ufficiosa, è incoraggiante: la seconda stagione è già entrata nella fase di ideazione.

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La writers’ room della stagione 2 è già al lavoro

A confermarlo è stato Damon Lindelof, co-creatore della serie, in una conversazione con Collider dedicata al gran finale. Un gruppo di autori sta già ragionando su come proseguire la storia.

“I can only tell you that everybody in the Season 1 room, inclusive of the writers who are working on ideating on Season 2, felt like even though we knew that it was going to be emotionally devastating…”

Lindelof ha però voluto mettere le mani avanti, spiegando di non sapere nulla della direzione creativa che verrà imboccata. Ha aggiunto di non voler limitare la libertà degli sceneggiatori impegnati su questa fase preliminare, lasciando loro ampio margine su quali meccanismi narrativi decidere di esplorare.

“In terms of moving forward into subsequent seasons of the show, I swear to you, as I look at you in the eye on Wednesday this 30th of September, I do not know anything about the creative, and I wouldn’t want to hamstring those writers in any way.”

Rinnovo: segnali positivi e prudenza

HBO non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo, ma diversi indizi lasciano intendere che la strada sia tracciata. Il più esplicito arriva da James Gunn, che su Threads ha risposto a un fan intenzionato a capire se quello appena trasmesso fosse un season finale o un series finale, con un secco “Season finale, correct”.

Il numero uno di HBO, Casey Bloys, interrogato da Deadline sullo sviluppo di altri progetti DCU, ha risposto “No, not right now”, citando Gorilla Grodd come unica eccezione. Ha inoltre escluso Lanterns dalla lista di serie che l’emittente porterà agli Emmy del prossimo anno. Il quadro che emerge è quello di una rete interessata a proseguire, ma in attesa delle pitch pages che il team ha preparato e che dovranno essere presentate ai dirigenti prima di qualsiasi via libera formale.

Sul fronte degli ascolti, i numeri non mancano: dopo un esordio da record, la serie ha viaggiato su una media di 19 milioni di spettatori settimanali a livello globale, di cui 12 milioni provenienti dagli Stati Uniti.

Chi firmerà la prossima stagione

La composizione della writers’ room racconta di un ricambio importante ma non totale. Vanessa Baden Kelly tornerà a scrivere per la seconda stagione, affiancata da nuove entrate di peso: Christopher Cantwell, già noto per il suo lavoro su Star Wars e sui fumetti Marvel, Nakkiah Lui, Zack Whedon e Selwyn Seyfu Hinds.

A non tornare saranno invece i co-creatori Damon Lindelof e Tom King, entrambi alle prese con altri impegni che non hanno permesso loro di garantire la presenza. Una defezione di rilievo, che spiega anche la cautela con cui lo stesso Lindelof parla del futuro della serie, pur senza nascondere l’affetto per un progetto che continua a camminare sulle proprie gambe.

I tempi non saranno brevi

Chi sperava in un annuncio imminente dovrà probabilmente portare pazienza. Già ad agosto, il showrunner Mundy aveva dichiarato a The Hollywood Reporter di trovarsi a circa sei settimane dall’inizio della strutturazione della stagione, e di essere in procinto di parlare con le persone interessate. Secondo le indiscrezioni, però, il rinnovo non è imminente: HBO attende ancora le pitch pages dalla writers’ room, e qualsiasi ritardo in questo passaggio allontanerebbe ulteriormente l’eventuale data di debutto.

John Stewart tornerà sul grande schermo

Anche nel caso in cui Lanterns dovesse concludere il proprio percorso dopo la prima stagione, chi ha seguito le vicende di John Stewart può dormire sonni tranquilli: il ritorno del personaggio in Man of Tomorrow, il film di James Gunn in arrivo nelle sale il 9 luglio 2027, è già confermato.

Gunn ha tenuto a precisare che non si tratta esattamente di un seguito di Superman del 2025. Il pubblico ritroverà comunque Clark Kent interpretato da David Corenswet e Lex Luthor di Nicholas Hoult, costretti a un’alleanza improbabile contro il sinistro Brainiac (Lars Eidinger). Sono previsti anche altri volti amati dai fan, come Milly Alcock nei panni di Supergirl e Xolo Maridueña in quelli di Blue Beetle.

Nel frattempo, la prima stagione di Lanterns è disponibile in streaming su HBO Max.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI