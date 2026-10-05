Nella puntata del 5 ottobre di Uomini e Donne ci sono stati diversi momenti degni di nota, sia per quanto riguarda il Trono Over sia per quello Classico. Gemma Galgani ha conosciuto un nuovo cavaliere, mentre Giacomo è stato messo in difficoltà da una corteggiatrice.

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Novità per Gemma Galgani, Marina Brochetta sotto attacco

La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con una bella novità per Gemma Galgani, la quale ha conosciuto un nuovo cavaliere di nome Antonio. I due sono stati in esterna una sola volta, ma tra di loro pare sia già nata una certa complicità, cosa che è stata notata anche dagli opinionisti. Soprattutto Tina Cipollari ha preso in giro la dama dicendole di aver iniziato a fare la “voce del sesso”. Ad ogni modo, Gemma ha confermato di essersi trovati molto bene con il nuovo arrivato, e anche quest’ultimo sembra ricambiare. La nascita di questa nuova conoscenza ha infastidito Fabio che, infatti, non ha nascosto il suo disappunto verso la dama. Lei, noncurante di tutto ciò, ha voluto ballare una bachata con Antonio.

L’attenzione si è poi spostata su Osvaldo, che sta conoscendo tre dame, ovvero, Marina, Anna e Antonella. Con la prima, purtroppo, non è riuscito ad incontrarsi a causa di un contrattempo da parte della dama. Questo ha spinto gli opinionisti a scagliarsi contro di lei con l’accusa di non essere realmente interessata a conoscere un uomo in quanto trova sempre scuse per non uscire. Lei ha replicato a tono e alla fine ha deciso di interrompere la conoscenza di Osvaldo. Con Antonella, invece, c’è stata un’uscita durante la quale i due si sono trovati bene, quindi hanno. deciso di proseguire. In merito ad Anna, infine, Osvaldo ha ammesso di aver notato un’iniziale distanza da parte della donna, ma poi si è ricreduto, quindi, vorrebbe continuare a conoscerla. Lei, invece, ha detto di non essere stata attratta dal cavaliere, tant’è che ha preferito interrompere.

Antonio e Marta sono usciti insieme e, malgrado tra di loro ci sia stata una bella serata suggellata anche da un bacio, lui ha deciso di non andare avanti. Marta è rimasta un pochino male poiché, se il cavaliere aveva maturato questa decisione, avrebbe potuto comunicarglielo in privato prima della puntata.

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Scontro tra Giacomo e Martina al Trono Classico di UeD

Poi si è passati al Trono Classico di Uomini e Donne. Giacomo ha portato in esterna una ragazza di nome Martina con cui c’è stato un piccolo alterco in quanto lei ha chiarito di non essere una che si ferma alle apparenze, ma a primo impatto non è rimasta attratta da lui. Malgrado questo, però, ha intenzione di andare più a fondo per vedere se tra di loro può esserci affinità. Lui è rimasto infastidito, ma anche colpito dal modo di fare della ragazza. Per questo, ha deciso di tenerla per il momento, ma non ci ha voluto ballare insieme. Il tronista ha anche manifestato il dubbio che la ragazza si sia preparata questo siparietto da casa per attirare l’attenzione.