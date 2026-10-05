Arte, crimine e ironia si incontrano in ChiaroScuro, la nuova serie tv originale italiana di Netflix con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi. Un omicidio nella Galleria Nazionale di Roma dà il via a un’indagine che intreccia mistero, bellezza e cultura, con un tono leggero ma coinvolgente. Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Freestyle, la serie approderà sulla piattaforma l’11 novembre.

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Un omicidio alla galleria nazionale

Nella sala espositiva più prestigiosa della Galleria Nazionale di Roma viene ritrovato il corpo senza vita del direttore. Ucciso e poi disposto a terra in modo inquietante, con una posa che ricalca quella del cadavere raffigurato in un celebre dipinto di Artemisia Gentileschi, il delitto apre un’indagine carica di suggestioni artistiche e costringe a collaborare due figure agli antipodi.

A occuparsene sono l’ispettore Angelo Tiberi (Andrea Lattanzi) e Cosmo Speranza (Pierpaolo Spollon), raffinato consulente d’arte dal talento fuori dal comune. Cosmo vive in un elegante loft affacciato sul Circo Massimo, indossa abiti sartoriali, colleziona avventure di una notte e rifiuta il cellulare, che considera un oggetto volgare. È dotato di un “occhio assoluto”: davanti a lui le opere d’arte sembrano prendere vita, svelando segreti, dettagli nascosti e verità sulla loro realizzazione. Non ha titoli accademici ed è fuori dal sistema, ma proprio per questo il sistema lo teme, perché le sue perizie sono infallibili nel distinguere un capolavoro autentico da un falso. Al suo fianco c’è Mia (Aurora Giovinazzo), amica fidata e presenza costante nella sua vita.

La svolta arriva quando su una scena del crimine compare un quadro che raffigura la casa d’infanzia di Cosmo. Lui capisce subito che il killer sta parlando proprio a lui, e questo lo spinge a riaprire l’indagine sul suicidio di suo padre, un elemento che aggiunge tensione personale a un caso già intricato. Chi ha amato le indagini a sfondo artistico di serie come White Collar o la francese Art of Crime riconoscerà l’ambiente, ma la matrice qui è dichiaratamente italiana, con Roma sullo sfondo.

Cosmo e angelo: due mondi a confronto

Angelo Tiberi è l’esatto opposto di Cosmo. Poliziotto serio e metodico, è cresciuto in una famiglia numerosa in un quartiere popolare di Roma: semplice, diretto, genuino, circondato da amici e legato alla sua squadra del cuore, la Roma. Il suo cellulare non smette mai di squillare, perché genitori, sorelle e cognati sanno che lui è troppo generoso per dire di no. Diligente e scrupoloso, Angelo custodisce però un segreto: è innamorato da sempre di Eleonora (Romana Maggiora Vergano), medico legale e amica di una vita.

I due sono troppo diversi per andare d’accordo, eppure l’omicidio alla Galleria Nazionale li costringe a collaborare. L’alleanza forzata rivela, indagine dopo indagine, come le loro differenze possano trasformarsi in un punto di forza, dando vita a una coppia investigativa tanto improbabile quanto efficace. È in questo equilibrio tra opposti che la serie costruisce la sua anima da buddy comedy, alternando mistero e humour senza perdere di vista i riferimenti artistici.

Cast, regia e dove vederla

Il cast di ChiaroScuro unisce volti noti del cinema e della tv italiana. Oltre a Pierpaolo Spollon nei panni di Cosmo Speranza e Andrea Lattanzi in quelli di Angelo Tiberi, ci sono Matilde Gioli nel ruolo di Leda, sorellastra di Cosmo, Romana Maggiora Vergano come Eleonora, Aurora Giovinazzo nella parte di Mia, Paz Vega, e Alessandro Preziosi che interpreta Rufo Speranza, padre di Cosmo e noto falsario. Spollon, tra i volti più riconoscibili della fiction italiana recente grazie soprattutto a Doc – Nelle tue mani e Blanca, per questa serie appare anche con un look biondo platino, mentre Lattanzi è già noto al pubblico Netflix per Summertime, dove interpretava Dario. Lo stesso Spollon tornerà a ottobre su Rai Uno con la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani.

La regia degli otto episodi è affidata a Jan Maria Michelini, autore con una lunga esperienza nella serialità televisiva italiana: nel suo curriculum figurano produzioni popolari come Don Matteo e Un passo dal cielo. La sceneggiatura è firmata da Umberto Gnoli, Michela Straniero, Francesco Arlanch, Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi. Ogni episodio approfondirà un caso legato a celebri opere d’arte, combinando mistero, humour e riferimenti artistici.

La produzione è originale italiana, firmata da Lux Vide, parte del gruppo Fremantle. ChiaroScuro sarà disponibile in streaming su Netflix: basterà avere un abbonamento attivo alla piattaforma per guardare tutti gli episodi, appena saranno pubblicati.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI