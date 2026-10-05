Domenica 4 ottobre la televisione generalista ha messo in scena due modi opposti di intendere la prima serata, e i numeri Auditel raccontano quanto il pubblico sappia premiare formule molto diverse tra loro. Da una parte Roberto Benigni con Francesco – Il Cantico, dall’altra lo speciale di Verissimo con Silvia Toffanin. Il dato più forte della serata, però, arriva da un game show.

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La Ruota della Fortuna spinge Canale 5 sopra i 4,7 milioni

Prima dello speciale di Verissimo, La Ruota della Fortuna aveva raggiunto 4.753.000 spettatori e il 25,7% di share, confermandosi capace di superare abbondantemente i 4 milioni. A quel risultato si aggiunge la striscia Gira La Ruota della Fortuna, con 3.962.000 spettatori e il 21,9%: numeri che consegnano a Canale 5 una base di partenza solida.

Il passaggio successivo cambia passo. Verissimo – L’Intervista, costruito attorno alla lunga conversazione di Silvia Toffanin con i genitori di Chiara Poggi, si attesta a 2.877.000 spettatori e il 17%. Tra i due programmi ci sono circa 1.876.000 spettatori e 8,7 punti percentuali di differenza.

Il calo è consistente, ma va letto con attenzione, perché cambiano l’orario, la durata e la tipologia di contenuto: il game show ha un’impostazione popolare e familiare, mentre lo speciale era incentrato su un’intervista legata a una vicenda di cronaca. Quel 17% significa comunque quasi 2,9 milioni di persone davanti a un prodotto tutt’altro che leggero. In prima serata Canale 5 proponeva la dizi turca Racconto di una notte, mentre Verissimo occupava l’access prime time.

Benigni porta Rai 1 sopra il 20% con il Cantico

Su Rai 1 la serata del 4 ottobre era dedicata all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Si è aperta con la presentazione, vista da 3.888.000 spettatori e il 21,7% di share, e subito dopo Francesco – Il Cantico con Roberto Benigni ha conquistato 3.723.000 spettatori e il 20,2%.

La tenuta rispetto al segmento precedente è notevole: tra i due momenti la differenza è di appena 165 mila spettatori. Rai 1 conserva quindi gran parte della platea iniziale anche durante il racconto, segno che la proposta ha retto senza bisogno di traini esterni. Considerata la natura culturale del programma, si tratta di un risultato rilevante: oltre un telespettatore su cinque presenti in quella fascia ha scelto Rai 1.

Nel corso della serata Benigni ha raccontato San Francesco partendo dalla vita dell’uomo, tra curiosità e aneddoti, per arrivare poi all’esegesi del Cantico delle Creature, noto anche come Cantico di Frate Sole. Un testo composto nel 1224, considerato il primo e più antico testo poetico della letteratura italiana di cui si conosca l’autore.

A chiudere la programmazione speciale è stato Francesco, il Santo di tutti, grande evento in diretta da Perugia condotto da Giorgia Cardinaletti, che ha raccolto 1.769.000 spettatori e il 14,3% di share.

Benigni contro Verissimo, un confronto da maneggiare con cura

Se ci si limita alle medie Auditel, Francesco – Il Cantico registra 846 mila spettatori in più rispetto a Verissimo. Anche lo share premia Rai 1: 20,2% contro 17%, con una differenza di 3,2 punti percentuali.

Parlare di scontro diretto sarebbe fuorviante, perché le due trasmissioni non hanno avuto la stessa collocazione né la stessa durata, e un confronto davvero omogeneo richiederebbe l’analisi del dato di sovrapposizione. Non sarebbe corretto leggere queste cifre come una classifica costruita su un identico periodo di messa in onda.

Quello che la domenica sera lascia sul tavolo sono tre numeri distanti tra loro. Benigni porta Rai 1 sopra i 3,7 milioni e il 20%, Verissimo si ferma a quasi 2,9 milioni e al 17%, mentre Canale 5 trova il suo dato più alto con La Ruota della Fortuna, a 4.753.000 spettatori e il 25,7%: tre modi diversi di intercettare il pubblico della televisione generalista, tra intrattenimento, divulgazione culturale e racconto di cronaca.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI