Niente pacchi e niente offerta finale questa sera su Rai 1: Affari Tuoi si ferma per una serata e lascia il campo alla Nazionale, in un palinsesto che nelle ultime settimane viaggia al ritmo del calendario calcistico.

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Affari tuoi si ferma, stasera Rai 1 va in campo

A partire dalle 20.45 la rete ammiraglia trasmetterà Italia-Turchia, la sfida della Nazionale valida per la Nations League che si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna nella quarta giornata del torneo. Per Stefano De Martino è un nuovo stop dopo quello di ieri sera, domenica 4 ottobre, quando Rai 1 ha dedicato la serata a San Francesco d’Assisi con Roberto Benigni protagonista di Francesco – Il Cantico.

Il cambio di palinsesto riguarda comunque solo due serate: il conduttore, affiancato da Herbert Ballerina, tornerà regolarmente in onda domani, martedì 6 ottobre.

Italia-Turchia, un confronto che sorride agli azzurri

L’Italia torna davanti al proprio pubblico per affrontare la Turchia nella quarta giornata del Girone 1 di Lega A della UEFA Nations League 2026-27. Il bilancio dei quattordici precedenti tra le due nazionali è favorevole agli uomini di campo azzurro, che hanno raccolto 10 vittorie e 4 pareggi senza mai perdere contro gli avversari.

Dopo il pareggio per 1-1 con la Francia allo Stade de France, la Nazionale cerca la seconda vittoria nel girone contro una Turchia ancora ferma a zero punti. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Rai Uno e sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, dove si può seguire da qualsiasi dispositivo.

Un autunno di stop: dal 25 settembre alle sfide di novembre

Quello di stasera non è il primo stop stagionale legato al calcio. Il programma non era andato in onda il 25 settembre per Italia-Belgio, il 28 settembre per Turchia-Italia e il 2 ottobre per Francia-Italia, e la pausa non è destinata a esaurirsi a ottobre. A novembre sono previste altre due serate della Nazionale che potrebbero far saltare nuovamente il game show: il 12 novembre con Italia-Francia e il 15 novembre con Belgio-Italia.

Nonostante gli stop, il programma di De Martino sta recuperando terreno su La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, risalita in termini di dati Auditel proprio in assenza del gioco dei pacchi. I dati del ritorno di Affari Tuoi saranno particolarmente interessanti perché potrebbero offrire indicazioni anche sulla fedeltà e sulla mobilità del pubblico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI