Taylor Sheridan continua a presidiare il palinsesto di Paramount+, e anche quest’anno il calendario della piattaforma è fitto di appuntamenti. Tra debutti, sequel e nuove stagioni, i fan aspettano con particolare impazienza Tulsa King, pronta a tornare con la sua quarta stagione.

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Quando torna Tulsa King su Paramount+

La quarta stagione di Tulsa King arriverà su Paramount+ il 16 ottobre 2026, con nuovi episodi rilasciati settimanalmente. L’annuncio ufficiale è arrivato lo scorso 1° settembre, accompagnato dal primo teaser e dalle immagini della nuova stagione, che hanno già iniziato a circolare tra gli appassionati.

La serie, una crime comedy, segue Dwight “The General” Manfredi, capo mafia newyorkese appena uscito di prigione dopo 25 anni e spedito dal suo boss a mettere su un impero criminale a Tulsa, Oklahoma. Il personaggio ha regalato a Sylvester Stallone un’altra icona della sua carriera, dopo John Rambo e Rocky Balboa. La serie ha esordito il 13 novembre 2022 e da allora ha mantenuto una solidità critica notevole: 87% su Rotten Tomatoes come punteggio complessivo, con la seconda stagione capace di toccare il 100%.

Nella nuova stagione Manfredi si ritroverà con il suo impero sotto attacco, nuovi nemici alle porte, politici corrotti e una perdita personale destinata a cambiare ancora una volta gli equilibri di Tulsa. Dopo il finale della terza stagione, in cui l’accordo con l’agente Musso (Kevin Pollak) gli aveva garantito un temporaneo via libera per la distribuzione di alcolici, il confine tra affari leciti e illegali è diventato un problema sempre più difficile da gestire. La tensione resta alta.

Sul fronte del cast, accanto a Stallone ritroviamo Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, Frank Grillo, Neal McDonough, Garrett Hedlund e Dana Delany. La novità più interessante riguarda Gretchen Mol, che entra nel cast come series regular. Un gruppo di volti che, per chi segue da anni le produzioni di Sheridan, suona ormai come una famiglia allargata.

Una quinta stagione non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma lo scorso giugno Variety aveva riportato che, secondo alcune fonti, la writers’ room sarebbe già stata aperta. C’è poi un dettaglio logistico che potrebbe indicare un cambio di rotta: se finora le riprese si sono svolte principalmente ad Atlanta, in Georgia, per la prossima stagione sarebbe previsto un trasferimento a New York. Questo non significa automaticamente che la serie sia alla fine, ma suggerisce che la storia abbia ancora spazio per evolversi.

Frisco King: lo spin-off con Samuel L. Jackson

Il ritorno di Tulsa King non è l’unico motivo per cui vale la pena tenere d’occhio l’universo creato da Sheridan. La serie è pronta a espandersi in un franchise grazie a Frisco King, spin-off attualmente in produzione con Samuel L. Jackson nel ruolo da protagonista. Si tratta soltanto della seconda serie creata da Sheridan per Paramount+, dopo il suo magnum opus Yellowstone, a generare un proprio franchise.

Jackson interpreta Russell Lee Washington Jr., sicario della mafia newyorkese che, dopo aver rifiutato l’ordine di uccidere Dwight Manfredi, si trasferisce nel sobborgo di Dallas-Fort Worth di Frisco, Texas, per costruire il proprio impero criminale. Il personaggio era stato introdotto nella terza stagione di Tulsa King, un modo per preparare il terreno senza forzature.

La genesi del progetto ha conosciuto una deviazione interessante: originariamente sviluppato con il titolo di NOLA King e ambientato a New Orleans, con uno script pilota firmato da Dave Erickson, lo show è stato poi spostato a Frisco, in Texas, su decisione dello stesso Sheridan, che scriverà tutti e otto gli episodi. La produzione è iniziata a fine marzo a Fort Worth, Texas. Nel cast, insieme a Jackson, troviamo Asa Germann (visto in Gen V), Kai Caster (Spider-Noir), Lilah Pate (The Runarounds) e Savanna Gann (English Teacher). La serie è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios, con Sheridan, Stallone e Jackson coinvolti come produttori esecutivi.

L’impero di Sheridan non si ferma qui

Il 2026 di Taylor Sheridan è stato finora un susseguirsi di uscite. Quest’anno abbiamo visto i debutti di The Madison e di due sequel di Yellowstone, Dutton Ranch e Marshals, mentre nelle ultime settimane le classifiche di streaming di Paramount+ sono state dominate dalla terza stagione di Lioness.

La seconda stagione di Marshals è approdata su CBS proprio il 4 ottobre, quindi oggi stesso. Nei prossimi mesi potrebbe poi arrivare la quinta e ultima stagione di Mayor of Kingstown, anche se Paramount+ non ha ancora confermato nulla ufficialmente, mentre la terza stagione di Landman è attesa nel 2027. Tra un mese esatto si torna a Tulsa e, poco dopo, ci si sposta in Texas: non male per un autore che, nonostante una rottura pubblica con lo studio, continua a dettare il ritmo della piattaforma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI