Oggi, domenica 4 ottobre 2026, torna a essere festa nazionale la ricorrenza dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, e Rai Cultura segna la giornata con una serata evento in prima serata su Rai1, tra musica, racconto e luoghi simbolo legati al Santo di Assisi.

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Una serata evento tra Perugia, Assisi e Greccio

Alle ore 21.55 va in onda “Francesco, il Santo di tutti”, presentato da Giorgia Cardinaletti e trasmesso in diretta dall’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia: un’antica chiesa francescana del XIII secolo che torna così a essere palcoscenico di una narrazione collettiva. La serata attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi legati alla vita del Santo, dalla Porziuncola, all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, fino a Greccio, con collegamenti anche dalla Basilica Superiore di Assisi.

Accanto alla conduttrice ci sono l’orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis e, da Assisi, Eva Crosetta insieme ai frati del Sacro Convento. L’obiettivo dichiarato è ripercorrere i temi e il messaggio di Francesco attraverso una dimensione di intrattenimento sincera e familiare, in cui musica e parola si intrecciano con danza, racconto, interviste e dialoghi. Al centro restano le parole chiave della sua predicazione, povertà, fratellanza, pace, letizia e perdono, temi che la serata propone nella loro attualità.

Gli ospiti di Francesco, il Santo di tutti

Il parterre attraversa mondi diversi, dallo spettacolo alla cultura fino alla scienza. Sul palco si alterneranno Roberto Vecchioni, l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti, Alessandro Baricco con Gloria Campaner al pianoforte e Sayf. La musica porta anche Angelo Branduardi, Arisa, Simone Cristicchi e Gianni Morandi, quest’ultimo accompagnato dal Piccolo Coro dell’Antoniano e dal violoncellista Ettore Pagano.

La danza avrà un ruolo di primo piano grazie alla Prima Ballerina del Teatro alla Scala Virna Toppi e al Primo Ballerino Nicola Del Freo, mentre il racconto storico e artistico passa anche dalle voci di Giorgio Pasotti e Jacopo Veneziani. Durante la serata verrà presentato il Cammino di Francesco, un progetto pensato per valorizzare e unificare i numerosi cammini francescani presenti sul territorio italiano: un’idea che parla di territorio, turismo lento e memoria condivisa.

Da Benigni al Presepe di Greccio, cosa succede prima e durante

La programmazione speciale di Rai1 comincia un po’ prima. Dalle ore 20.35 va in onda “Francesco – Il Cantico”, con Roberto Benigni protagonista. Lo spettacolo ripercorre la vita del Santo raccontando l’uomo prima ancora del Santo, soffermandosi sugli episodi, i conflitti e i cambiamenti che ne hanno segnato la storia, con un focus sul Cantico delle Creature, considerato il più antico testo poetico della letteratura italiana.

Nel corso della serata troverà spazio anche Greccio e il suo Presepe, attraverso il racconto del percorso di candidatura a patrimonio mondiale dell’Unesco, un passaggio che unisce la dimensione spirituale a quella culturale e paesaggistica. Da segnalare anche un cambio nella programmazione abituale: questa sera non va in onda “Affari Tuoi” con Stefano De Martino, perché il palinsesto lascia campo libero alle celebrazioni francescane.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI