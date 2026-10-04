Lindsay Lohan continua a essere una delle protagoniste più affidabili delle commedie romantiche di Netflix e il suo prossimo progetto, Return to You, nasconde un collegamento speciale con il suo passato cinematografico. Dietro la macchina da presa torna infatti una figura che ha segnato la sua carriera giovanile.

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Un ritorno alle origini con Mark Waters

Il legame tra Lindsay Lohan e Netflix si arricchisce di un nuovo capitolo, reso particolarmente interessante per i fan di vecchia data da un elemento in più. A dirigere Return to You sarà Mark Waters, regista che ha già lavorato con l’attrice in due pellicole entrate nella storia della commedia per ragazzi, Quel pazzo venerdì e Mean Girls. È un ritorno a una collaborazione che mancava da anni e che i due avevano più volte lasciato intendere di voler riprendere.

Waters non è nuovo all’ecosistema Netflix: ha già diretto per la piattaforma titoli come La dolce villa, La madre della sposa e He’s All That, consolidando un rapporto di lavoro che ora si intreccia nuovamente con quello con Lohan. Il regista non è stato coinvolto nel sequel di Quel pazzo venerdì, intitolato Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, e questo nel 2025 lo aveva portato a raccontare la sua delusione ai microfoni di Variety:

Purtroppo non sono stato invitato alla festa. Mi sono offerto volontario dicendo che mi sarebbe piaciuto essere coinvolto in qualche modo, anche solo come padrino o produttore esecutivo. Ma non ho ricevuto alcun invito.

Nella stessa occasione Waters aveva anche espresso il desiderio di tornare a lavorare con Lohan, sottolineando quanto l’attrice sia cambiata nel tempo: “Adesso ha la testa sulle spalle, in un modo davvero fantastico, ma all’epoca era solo una ragazzina. Non aveva nessuno intorno che la guidasse nel modo giusto. Ma siamo sempre rimasti amici”. Il regista ha poi ricordato un incontro recente a New York, durante il quale i due si erano detti che sarebbe stato bello trovare una scusa per fare qualcosa insieme. A unirli, alla fine, è stata proprio Netflix.

La trama, il cast e la produzione di Return to You

Secondo quanto riportato da Tudum, Return to You vedrà Lindsay Lohan recitare accanto a Henry Golding, attore noto soprattutto per Crazy Rich Asians e recentemente visto in Another Simple Favor al fianco di Blake Lively e Anna Kendrick. La storia d’amore è ambientata nel 2008 e racconta di un’avvocata di successo ma molto sola che riceve per errore un DVD da parte di una donna morente, indirizzato però al marito. Decisa a consegnarlo alla persona giusta, la protagonista mette insieme gli indizi contenuti nel supporto per rintracciare l’uomo. Golding interpreta proprio Ben, il marito destinatario del DVD, nonché interesse amoroso della protagonista.

Il cast si arricchisce di altri nomi di rilievo. Ci sono Ego Nwodim, volto del Saturday Night Live, l’attore e comico Randall Park (The Residence, Always Be My Maybe) e il leggendario attore teatrale Victor Garber. Lohan ricopre, oltre al ruolo di protagonista, anche quello di produttrice, mentre a firmare la sceneggiatura è Eric Champella. Tra i co-produttori spicca Brad Krevoy, che aveva già lavorato con l’attrice in altre due produzioni Netflix, Falling for Christmas e Irish Wish – Solo un desiderio.

La lavorazione di Return to You è già iniziata, come confermato da Netflix attraverso un post su Instagram realizzato in collaborazione con la stessa Lohan. La piattaforma non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale, quindi per ora resta da capire quando potremo vedere il film.

Cosa bolle in pentola per Lohan e Golding

L’attrice non si ferma alle commedie romantiche: sarà presto protagonista anche di Count My Lies, una serie thriller limitata per Hulu che la vedrà recitare accanto a Shailene Woodley. Un progetto che conferma la volontà di Lohan di esplorare generi diversi dopo il ritorno in grande stile nel circuito delle rom com targate Netflix, dove ha collezionato titoli come Falling for Christmas, Irish Wish e Our Little Secret.

Anche per Henry Golding questo è un periodo particolarmente intenso: dopo Crazy Rich Asians e la partecipazione a Another Simple Favor, l’attore continua a muoversi tra produzioni di alto profilo, alternando blockbuster e progetti più intimi. La chimica con Lohan, in un’ambientazione anni Duemila piena di nostalgia, sarà uno degli elementi su cui il pubblico punterà maggiormente, complice anche la regia di un autore che con l’attrice ha già scritto pagine memorabili della commedia americana.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI