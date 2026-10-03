Un’etichetta pesante, pronunciata davanti a tutti e nel momento meno opportuno: Andreas Muller è crollato al Grande Fratello Vip dopo le parole di Cesara Buonamici, che lo ha inserito tra i possibili comodini della Casa. Il ballerino non si aspettava quel giudizio, che lo ha spinto a piangere e a ipotizzare l’addio al reality.

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Andreas Muller crolla dopo il commento di Cesara Buonamici

Tutto nasce durante le nomination palesi, quando l’opinionista ha indicato tre concorrenti che, secondo lei, rischiano di trasformarsi in comodini: oltre a Muller, Giacomo Gallani e Alessandro Varsi. L’invito rivolto ai tre è stato di esporsi maggiormente, prendendo esempio da altri protagonisti della Casa considerati più coinvolti nelle dinamiche del gioco, come Maria e Alex, da cui secondo Buonamici dovrebbe arrivare più energia.

Terminata la puntata, Andreas ha accusato il colpo. Si è prima allontanato dagli altri inquilini per cercare un momento di solitudine in giardino, lasciandosi andare a un commento amaro tra sé e sé (“Signore mio, che gran rottura”); poi è rientrato in camera, dove è scoppiato a piangere. A cercare di tranquillizzarlo sono state soprattutto Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Il ballerino ha spiegato di essere rimasto particolarmente ferito dall’etichetta usata da Cesara, soprattutto perché arrivata in un momento in cui, dentro la Casa, si sentiva meno sicuro delle proprie certezze.

Perché la parola comodino lo ha colpito così tanto

C’è un dettaglio che aiuta a capire la reazione. All’interno della Casa in molti continuavano a ripetere che Andreas fosse il vincitore annunciato, e il commento dell’opinionista ha aperto una fessura in quella convinzione, trovandolo del tutto impreparato. A pesare è stato anche il paragone con gli altri concorrenti: Muller ha raccontato di non aver gradito di essere messo sullo stesso piano di Gallani e Varsi, chiedendosi perché proprio lui sia stato definito un comodino. Nel suo sfogo ha aggiunto di associare quella parola a profili che giudica poco apprezzabili, dicendosi non affine né a Varsi né a Giacomo Urtis.

Il punto, spiega, è un altro: nella vita gli hanno detto di tutto, dagli insulti omofobi all’accusa di essere un raccomandato, fino a commenti sulle sue figlie, senza scalfirlo più di tanto. Qui, invece, è bastata una definizione.

“Nella vita mi hanno detto di tutto, mi hanno insultato con termini omofobi, che sono un raccomandato, che le mie figlie non sono belle, qui invece ho pianto perché mi hanno detto che sono comodino. Forse non mi tocca quando mi dicono che non sono etero o che ho qualcuno che mi raccomanda, perché so per certo che non è vero e sono sicuro. Forse in questo contesto di gioco non sono così sicuro di me. Qui mi sento più debole.”

Andreas Muller furioso con Cesara Buonamici: valuta l’addio al Grande Fratello Vip

Nello sfogo più acceso, Andreas ha ammesso di aver pensato persino di abbandonare il Grande Fratello Vip. Marina La Rosa gli ha ricordato che un eventuale ritiro potrebbe comportare delle penali, ma la sua risposta è stata netta: non è interessato alle conseguenze economiche. Con il passare delle ore, però, il concorrente ha cercato di ridimensionare l’accaduto, riconoscendo che si tratta comunque di un gioco e che non intende modificare il proprio carattere soltanto per risultare più presente nelle dinamiche del reality. Resta comunque la necessità di metabolizzare quanto successo.

Durante lo sfogo non sono mancate parole dure nei confronti dell’opinionista, con l’ammissione di aver avuto l’impulso di reagire in maniera più aggressiva.

“Cesara mi ha preso alla sprovvista, poi davanti a tutti, con la risatina. Ma siamo seri?! Non mi fate tirare fuori il cattivo. Ho avuto questo sbrocco… sarebbe stato bello avere una stanza vuota dove potersi sfogare senza essere visti.”

E ancora, sempre secondo quanto raccolto dalle fonti presenti in Casa, il ballerino si è lasciato sfuggire un pensiero ancora più esplicito: “Se fossi stato troppo istintivo avrei detto a Cesara… poi non so nemmeno chi sia e non mi interessa, mi sarebbe venuto spontaneamente di mandarla a quel paese”.

L’idea del ritiro è stata espressa nel momento di maggiore sconforto, subito dopo la puntata, quando la delusione era ancora fresca e il confronto con gli altri concorrenti sembrava pesare più di ogni altra cosa. Una dinamica che, nelle prossime settimane, permetterà di capire se il comodino più contestato della Casa saprà trasformare quella rabbia in energia, oppure se la fessura aperta dalle parole di Cesara continuerà a scavare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI