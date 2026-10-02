Los Angeles ha già visto di tutto, ma un vulcano attivo in centro città è una novità anche per il 118. Il trailer ufficiale della decima stagione di 9-1-1 promette una catastrofe che trasforma la Città degli Angeli in una sorta di La-Va Land, tra voragini, colate incandescenti e una squadra di soccorritori costretta a reinventarsi.

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Una voragine che diventa un vulcano

Lo showrunner Tim Minear riassume così la stagione in arrivo: “Volcanoes, sinkholes, fatherhood, love, death, humor, laughter, and lots and lots of food”. L’elenco dice molto sul tono della serie, capace di passare dalla catastrofe alla commedia senza interruzioni. Il primo episodio si intitola “That Sinking Feeling”, titolo che gioca proprio sulla voragine da cui tutto ha origine, e la sinossi ufficiale anticipa che il 118 dovrà affrontare “un’emergenza sconvolgente che scuote Los Angeles nel profondo”.

C’è anche un curioso dettaglio di cronaca nella genesi di questa storia. Racconta Minear: “Funnily enough, it opens with a giant sinkhole. And while we were prepping that, a giant sinkhole opened up on Sunset Boulevard. It’s not my fault! I would chalk that more up to the competence of how the city is run. But, yeah, it’s a giant sinkhole that then turns into, of course, a volcano.” La realtà ha preceduto la fiction di qualche settimana, e la produzione ha potuto contare su un’ispirazione involontaria ma perfetta.

“La nostra voragine non è solo una voragine”

L’idea alla base del disastro è dichiaratamente cinefila: Minear ha spiegato a Entertainment Weekly che il riferimento è Volcano, il film catastrofico del 1997, e che l’eruzione sarà il motore dell’intera apertura di stagione, non un semplice incidente di percorso. Nel trailer si vede anche un intero pullman turistico finire dentro la voragine: “Uno dei personaggi principali si trova purtroppo in una situazione molto pericolosa quando la cosa erutta”, ha rivelato lo showrunner a TV Insider.

Athena dispersa e il resto della squadra

Il momento più teso del trailer riguarda Athena, interpretata da Angela Bassett. Dopo l’eruzione la detective risulta dispersa. May, al telefono, spiega di non riuscire a contattarla perché la madre “è strisciata attraverso un buco sottoterra”, mentre il LAFD scende nelle gallerie per cercarla e Harry urla “Mamma, sei lì dentro?”. Il filmato si chiude con May in lacrime e Buck che chiama i superstiti, lasciando intendere che la posta in gioco è alta.

La decima stagione, però, non si limita al film catastrofico. Minear parla di una serie che ha seminato novità nel corso dell’anno precedente per raccogliere i frutti adesso: “Athena’s going to be a detective, Buck’s trying to be a dad, May is starting her new career in the medical field, and Harry’s a firefighter now. We didn’t do it all at once, but we gradually started planting those seeds. It’s the same show, but hopefully not a hamster wheel of a show.” Niente ruota del criceto, dunque, ma un’evoluzione costruita con pazienza.

Come fa notare Maddie nel trailer, non esiste alcun protocollo per un vulcano a Los Angeles. La serie sceglie di abbracciare l’assurdità della situazione con battute memorabili: Hen che propone di entrare e cercare di non fare la fine di Pompei, Chimney che tira in ballo il gioco de “il pavimento è lava”. Un modo per alleggerire una tensione che, stando alle immagini, resta comunque palpabile.

Dove eravamo rimasti e quando rivedremo il 118

Conviene riavvolgere il nastro, perché la nona stagione ha ridisegnato gli equilibri del 118. Dopo l’ennesima esperienza vicina alla morte, questa volta legata a un giro di traffico di esseri umani e a un detective corrotto, Athena ha deciso di fare il salto di carriera, da sergente a detective a tutti gli effetti. I suoi figli stanno trovando la propria strada: Harry è al secondo anno come pompiere, May ha deciso di diventare infermiera.

Hen ha passato gran parte della stagione a combattere una malattia misteriosa, rivelatasi poi una dermatomiosite, un disturbo autoimmune probabilmente causato dalle radiazioni incontrate nello spazio. La sua segretezza e le sue imprudenze le sono costate temporaneamente il posto, prima della reintegrazione. E poi c’è Buck: dopo aver donato lo sperma all’amico Connor e a sua moglie Kameron, ha ritrovato la coppia dopo tre anni scoprendo che il piccolo Theo è praticamente un suo sosia. La tragedia era dietro l’angolo, perché Connor e Kameron sono morti in un incidente stradale, e ora Buck ha firmato le carte per diventare tutore legale del bambino, mentre affrontava una dipendenza da antidolorifici prescritti.

Nel resto del cast, Maddie ha preso il posto di Sue come supervisore del dispatch e Chimney si è ambientato nel ruolo di capitano del 118. Ravi e May hanno iniziato una relazione che Harry avrebbe preferito non scoprire nel modo in cui l’ha scoperta. Eddie, dal canto suo, ha affrontato un lutto pesante (addio, Abuela!) e nel finale è stato accoltellato dalla stessa famiglia criminale che aveva preso di mira Athena.

La decima stagione debutterà su ABC giovedì 15 ottobre alle 20:00 ET (le 2:00 in Italia), seguita dalla premiere della seconda stagione di 9-1-1: Nashville e dalla ventitreesima di Grey’s Anatomy. Gli episodi saranno disponibili su Hulu il giorno successivo alla messa in onda. La reazione sui social è già stata immediata, con il post di DiscussingFilm che ha raccolto migliaia di like in poche ore: dopo una missione spaziale durante una pioggia di meteoriti che aveva fatto parlare di un Fast and Furious nello spazio, c’era da aspettarsi che un vulcano in centro città non passasse inosservato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI