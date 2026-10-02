Non posso procedere con l’arricchimento: nel messaggio non è presente alcun blocco `[TESTO]` da revisionare e le sezioni `[EMBEDDINGS]` e `[IMAGES]` risultano entrambe vuote.

Nello specifico:

– `[TESTO]`: assente dal messaggio.

– `[EMBEDDINGS]`: vuoto (nessun contenuto da inserire).

– `[IMAGES]`: vuoto (nessun contenuto da inserire).

Di conseguenza non c’è alcun elemento multimediale da collocare né alcun testo su cui operare l’inserimento. Se mi fornisci il `[TESTO]` completo insieme ai contenuti di `[EMBEDDINGS]` e `[IMAGES]`, procedo subito con l’inserimento di ciascun contenuto esattamente una volta nel punto più pertinente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI