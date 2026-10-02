La nuova vita newyorkese di Dexter Morgan si prepara a complicarsi ulteriormente. Paramount+ ha diffuso il trailer e la key art della seconda stagione di Dexter: Resurrection, la serie originale SHOWTIME con protagonista Michael C. Hall, che tornerà a vestire i panni del celebre giustiziere a partire dal 30 ottobre su Paramount+.

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Un ritorno che vale un anniversario

Il debutto della nuova stagione coincide con il 20° anniversario del franchise di Dexter, circostanza che dà peso a questo nuovo capitolo. Guidata ancora una volta dallo showrunner Clyde Phillips, la stagione presenta un Dexter diverso da quello che ricordavamo, anche per via di un salto temporale di tre anni rispetto agli eventi della prima stagione: una scelta narrativa necessaria per permettere a Harrison di raggiungere i 21 anni, l’età minima per entrare nell’NYPD come agente di polizia.

Nel frattempo il protagonista ha toccato i 50 anni e comincia a sentire sulla pelle gli effetti dell’invecchiamento. La sua salute fisica in declino rende sempre più difficile sostenere lo stile di vita che ha caratterizzato la sua esistenza. Il trailer restituisce questo elemento con un montaggio ironico e insieme agghiacciante: Dexter si sottopone a un esame della vista in un ottico, poi lo vediamo in azione con diverse armi, fino al momento in cui indossa un nuovo paio di occhiali con un sorriso astuto. È il segno di una stagione che vuole interrogare il significato di continuare a vivere secondo le proprie regole quando l’età, la famiglia e le conseguenze delle proprie azioni cominciano a presentare il conto.

Due killer molto diversi tra loro

La seconda stagione metterà Dexter di fronte a una situazione particolarmente pericolosa, con due assassini molto diversi tra loro pronti a entrare nella sua orbita. Il primo è un serial killer noto da decenni, responsabile di una lunga scia di omicidi: si tratta di Don Framt, conosciuto come New York Ripper, interpretato da Brian Cox. Il personaggio era stato citato ma mai mostrato nella prima stagione di Resurrection, e ora diventa finalmente una presenza concreta sulla scena.

Il secondo è un giovane killer appena comparso, che sta terrorizzando New York attraverso modalità mai viste prima: è Owen Stark, il Five Borough Killer, a cui presta il volto Dan Stevens. Il suo modus operandi richiama il caso ancora irrisolto dello Zodiac Killer, dal momento che minaccia la polizia con l’intenzione di uccidere cittadini innocenti e poi mantiene le promesse. Una minaccia su più livelli, che offre alla serie la possibilità di costruire un confronto articolato tra un assassino con una storia lunga decenni e qualcuno di completamente nuovo e imprevedibile. In mezzo rimane Dexter, costretto ancora una volta a misurarsi con persone che riflettono, deformano o mettono alla prova quella particolare idea di giustizia con cui ha sempre cercato di giustificare il proprio lato oscuro.

Il cast si allarga e il passato torna a farsi sentire

Accanto a Michael C. Hall torneranno Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar. La seconda stagione allargherà considerevolmente il cast fisso con l’ingresso di Dan Stevens, Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson e Brian Cox. Krysten Ritter tornerà invece come guest star nel ruolo di Mia, conosciuta anche come Lady Vengeance, mentre Gabriel Luna farà il suo ingresso nella serie, sempre in veste di guest star, nei panni di Ray Ballard, noto come The Sleepy-Eyed Stranger. Bokeem Woodbine interpreterà il Capitano Mixon.

Uma Thurman torna nei panni di Charley Brown e, come si vede nel trailer, rivela a Dexter che tra loro ci sono ancora affari in sospeso. Sul set è stato inoltre avvistato David Zayas nel ruolo del classico personaggio Angel Batista, una sorpresa per i fan considerando che il personaggio era stato ucciso da Leon Prater (Peter Dinklage) nella prima stagione. Il rapporto tra Dexter e Harrison continuerà intanto a occupare una posizione centrale: il personaggio interpretato da Jack Alcott proseguirà la propria ricerca di giustizia, mentre padre e figlio si preparano ad affrontare quello che viene presentato come il capitolo più oscuro della loro storia. Una dinamica che potrebbe rendere ancora più sottile il confine tra l’eredità lasciata da Dexter e il percorso autonomo che Harrison sta cercando di costruire.

Dexter: Resurrection è prodotta da Paramount Television Studios e Counterpart Studios. Clyde Phillips è showrunner e produttore esecutivo insieme a Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez e Lilly Burns. Tra i produttori esecutivi figurano inoltre John Goldwyn, Sara Colleton, Veronica West, Kirsa Rein, Tanner Bean e Katrina Mathewson. La seconda stagione di Dexter: Resurrection arriverà il 30 ottobre su Paramount+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI