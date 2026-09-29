Il 6 gennaio 2027 debutta in tutto il mondo su Apple TV The Wanted Man, il nuovo thriller creato da George Kay con Hugh Laurie nei panni del protagonista.

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Da Hijack a The Wanted Man, il nuovo colpo di George Kay

George Kay è un autore capace di infilare un successo dietro l’altro passando da piattaforme e generi diversi. Nel suo curriculum ci sono titoli come Lupin e Criminal su Netflix e la prima stagione dello spy thriller di Phoebe Waller-Bridge Killing Eve. C’è poi Hijack, la serie con Idris Elba che su Apple TV ha fatto parlare di sé per la capacità di alzare la pressione dello spettatore episodio dopo episodio.

La prima stagione di Hijack è stata un fenomeno, con un ritmo serrato e una tensione costruita con precisione chirurgica, tanto da conquistare fan in tutto il mondo e un rinnovo immediato. La seconda stagione, composta da otto episodi e approdata globalmente il 14 gennaio 2026, ha invece deluso parte della critica, arrivando a toccare punte del 20% sull’aggregatore Rotten Tomatoes. La storia questa volta si sposta nella metropolitana di Berlino, dove passeggeri e convoglio finiscono nelle mani di un gruppo di ostaggi: in superficie le autorità lottano contro il tempo per salvare centinaia di vite, mentre a bordo Sam Nelson, interpretato da Elba, si trova al centro della crisi, dove una sola decisione sbagliata può trasformarsi in un disastro. Accanto a Elba sono tornati Christine Adams, Max Beesley e Archie Panjabi, con new entry come Christian Näthe, Clare-Hope Ashitey, Lisa Vicari, Toby Jones, Karima McAdams e Christiane Paul.

Nonostante l’altalenante rendimento della seconda stagione, la voglia di Kay di raccontare storie ad alta tensione non si è esaurita, e The Wanted Man è la sua prossima scommessa, ancora una volta in casa Apple. La piattaforma attraversa un momento d’oro: Ted Lasso, la serie sportiva guidata da Jason Sudeikis, è tornata con la quarta stagione tanto attesa e ha polverizzato il record di lancio in streaming più grande nella storia di Apple TV, restando ancora oggi la serie più vista nel mondo e avvicinandosi al traguardo dei 1000 giorni nella top ten.

Hugh Laurie è Felix Carmichael, un boss criminale tradito

Il protagonista di The Wanted Man è Hugh Laurie, volto celebre di House e The Night Manager, che interpreta Felix Carmichael, potente capo di un’organizzazione criminale britannica nota come The Capital. Prima dell’arresto Carmichael ha trascorso vent’anni praticamente intoccabile, gestendo affari e rapporti di potere senza dover rendere conto a nessuno. Poi arriva la caduta: rinchiuso nella famigerata prigione di Staplehurst, scopre di essere stato tradito da qualcuno dentro la sua stessa organizzazione, e da quel momento la sua unica missione diventa evadere e vendicarsi.

Laurie, oltre a recitare, è anche produttore esecutivo della serie, affiancato in quel ruolo da Willow Grylls e Matt Sandford insieme a Kay. Il resto del cast comprende Thandiwe Newton (Westworld), Fionn Whitehead (Dunkirk), Gina McKee (My Policeman), Hazel Doupe (Say Nothing), Elliott Heffernan (Blitz) e Stephen Dillane (Game of Thrones), oltre a Youssef Kerkour nel ruolo di Nazir, Gilbert Kyem Jnr in quello di Jayden Williams ed Emily Patrick in quello di Marissa.

Otto episodi, uno a settimana: date e produzione

La serie si compone di otto episodi e adotta una programmazione settimanale che accompagnerà gli abbonati per un mese e mezzo abbondante. Il debutto globale è fissato per mercoledì 6 gennaio 2027 con i primi due episodi, a cui seguirà un nuovo capitolo ogni mercoledì: il terzo arriva il 13 gennaio, poi il 20 e il 27 gennaio, mentre nella seconda metà del ciclo si prosegue il 3, il 10 e infine il 17 febbraio 2027.

Dietro la macchina da presa troviamo registi come Lisa Gunning e Rachel Leiterman, insieme al regista candidato agli Emmy Jakob Verbruggen, che vanta crediti come The Fall, London Spy e Dark Matter. La produzione è affidata a New Pictures e alla Observatory Pictures dello stesso Kay, con David Meanti nel ruolo di series producer e Trevor Gureckis alla colonna sonora. Le riprese principali sono iniziate a Londra nel maggio 2025 e sono proseguite fino a dicembre, un arco di lavorazione lungo che lascia intuire l’ambizione del progetto. Con una data di uscita collocata a inizio anno, The Wanted Man punta a diventare uno dei primi grandi appuntamenti televisivi del 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI