Sul calendario di chi ama la fantascienza c’è una data cerchiata in rosso: venerdì 9 luglio 2027. Quel giorno Silo torna su Apple TV+ con la quarta e ultima stagione, e la resa dei conti con il silo 1 è ormai alle porte.

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Il countdown è iniziato: appuntamento al 9 luglio 2027

La notizia è arrivata lo stesso giorno in cui è andato in onda il finale della terza stagione, e ha subito acceso le aspettative di chi segue la serie dal debutto del 5 maggio 2023. La quarta stagione debutterà in contemporanea in oltre 100 Paesi, Italia compresa: nessuno dovrà quindi aspettare mesi per scoprire come si chiude la vicenda di Juliette Nichols e dei suoi compagni, un dettaglio non da poco per un pubblico che ha seguito passo passo ogni rivelazione sui silo.

Ad alimentare l’attesa ha contribuito anche il teaser trailer della stagione finale, che riporta lo sguardo indietro fino al momento chiave: il flashback sull’esplosione nucleare che ha spinto Daniel e Helen a cercare rifugio nei silo negli episodi conclusivi della terza stagione, a ricordare che tutto è cominciato molto prima di quanto i protagonisti potessero immaginare.

Una conclusione pianificata da tempo

Chi teme finali affrettati può stare tranquillo: la chiusura con la quarta stagione non è una decisione dell’ultimo minuto. Apple TV+ aveva già anticipato nel dicembre 2024 che il quarto capitolo sarebbe stato l’ultimo, quando ha rinnovato la serie per altre due stagioni contemporaneamente. Le stagioni 3 e 4 sono state girate back-to-back, e la quarta è attualmente in post-produzione.

La scelta di chiudere in modo compiuto è stata condivisa da tutti, anche perché esiste un chiaro punto d’arrivo sia nella storia raccontata sullo schermo sia nei romanzi di Hugh Howey su cui la serie è basata: la trilogia bestseller del New York Times che racconta una società di 10.000 persone costretta a vivere in un gigantesco rifugio sotterraneo, lontana da un mondo esterno apparentemente impossibile da abitare. Accanto a Rebecca Ferguson, il cast principale include Common, Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexia Fast e Steve Zahn. Tra i produttori esecutivi figurano Graham Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Rebecca Ferguson, Morten Tyldum, Hugh Howey, Amber Templemore, Fred Golan e Rémi Aubuchon, insieme ad AMC Studios.

La resa dei conti con il silo 1

La terza stagione si era chiusa con Juliette e il gruppo impegnati a trovare un modo per battere il silo 1, dopo aver scoperto che tutti i silo sono controllati da un organismo centrale. Un particolare ha cambiato le carte in tavola: quello che sembrava un programma di intelligenza artificiale è in realtà un essere umano dall’altra parte. Il silo gioca a fare Dio da secoli, ma per la prima volta rischia di essere superato in astuzia. È questo il mistero che attraversa la stagione finale.

Nei nuovi episodi ci saranno più personaggi pronti a intuire che qualcosa non torna: Daniel/Troy, interpretato da Ashley Zukerman, Helen (Jessica Henwick) e Charlotte (Jessica Brown Findlay). Il creatore della serie, Graham Yost, ha lasciato intendere che le sorprese non sono finite: in un’intervista rilasciata dopo il finale della terza stagione ha spiegato che “c’è ancora qualcosa che deve venire fuori, e c’è una parte che non emergerà prima dell’episodio finale”. Una promessa che, per chi ha imparato a diffidare delle verità ufficiali dei silo, vale più di qualsiasi anticipazione.

Resta un dettaglio ancora da chiarire: Apple non ha comunicato ufficialmente il numero di episodi della quarta stagione. Le prime tre erano composte da dieci episodi ciascuna, ma non è detto che il capitolo conclusivo segua lo stesso formato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI