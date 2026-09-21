La terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo introduce un volto nuovo destinato, a quanto pare, a spostare gli equilibri della serie: Nico di Angelo. A raccontarlo è Walker Scobell, che nei panni di Percy ha già lavorato al fianco di Levi Chrisopulos, il quattordicenne scelto per il personaggio.

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Il primo incontro tra Walker Scobell e Levi Chrisopulos

Per Scobell è stato semplice capire che Chrisopulos fosse la persona giusta. Sin dalla prima lettura del copione fatta insieme, l’attore ha percepito una sintonia immediata, tanto da non avere dubbi sul fatto che il ruolo fosse suo.

“Ho sentito subito una forte connessione con Levi e questo è stato sufficiente. Sapevo che sarebbe stato lui”

ha raccontato a Entertainment Weekly. Chrisopulos, da parte sua, ricorda che quello è stato l’ultimo provino sostenuto per la serie: al termine ha ricevuto un videomessaggio da Rick Riordan, l’autore dei romanzi, che gli comunicava di aver ottenuto la parte.

“Walker è stato davvero gentilissimo. Tutti sono stati gentilissimi, ma ovviamente ero molto nervoso. Hanno fatto un incontro con i miei genitori, poi ho fatto l’ultimo incontro, mi hanno dato la notizia e ho ottenuto la parte”

Il legame tra i due si è consolidato anche grazie a un aneddoto raccontato da Scobell nel podcast amatoriale Seaweed Brain: durante il chemistry read, l’attore dimenticò una battuta e fu proprio Chrisopulos, ancora immerso nel personaggio di “Nico depresso”, a suggerirgliela al posto suo. Per il giovane interprete si tratta di un debutto importante: prima di questa esperienza aveva preso parte soltanto a un episodio della serie FBI, ed è il terzo attore di origini greche a entrare nel cast dopo Jason Mantzoukas e Beatrice Kitsos. Per prepararsi, Chrisopulos ha lavorato con il coach di recitazione Andrew McIlroy, con l’obiettivo di mantenere i punti solidi della personalità di Nico così come sono raccontati nei libri, adattandoli però ai cambiamenti previsti dalla serie rispetto a Percy, Thalia e Bianca.

Un Nico più presente e più vicino a Percy rispetto ai romanzi

Chi ha letto La maledizione del Titano sa che Nico, in quella fase della storia, resta quasi sempre sullo sfondo. Nella terza stagione, però, le cose cambiano: Scobell anticipa che il rapporto tra il figlio di Poseidone e il figlio di Ade sarà più stretto di quanto raccontato su carta.

“Sono un po’ più vicini di quanto non lo siano nei romanzi. Nico ricorda molto di più a Percy se stesso e quanto si possa essere felici in questo mondo magico. Penso che sia molto facile perdere l’ottimismo quando si iniziano a provare sentimenti negativi, e ho la sensazione che Nico sia così positivo, così felice, e che tutto gli sembri così interessante e fantastico, e credo che a Percy piaccia molto vederlo così”

Il cambiamento non riguarda solo la chimica tra i due personaggi: Nico avrà un ruolo più importante nell’intera stagione, anche perché la narrazione non resterà sempre ancorata al punto di vista di Percy.

“Ci saranno un paio di momenti in cui vedremo cosa succede al campo, come se la cava Nico e come se la cavano gli altri campeggiatori. Quindi vedrete Nico un po’ di più nel corso della stagione”

Questo accade mentre Percy, Grover, Thalia e Zoe sono impegnati nella ricerca di Annabeth e Artemide, insieme a Bianca. Il rapporto tra Nico e la sorella rappresenta il motore emotivo della stagione, come spiega Chrisopulos.

“Il suo stretto legame con Bianca è il motore di ogni sua azione in questa stagione. Credo che la determinazione a proteggere Bianca, e questo vale per entrambi, con Bianca che protegge anche Nico, la loro dinamica e il modo in cui si relazionano l’uno con l’altra siano davvero ammirevoli. L’obiettivo di Nico è proteggere Bianca e tenerla al sicuro”

Nei romanzi Bianca occupa uno spazio più consistente, mentre Nico rimane al Campo Mezzosangue per la maggior parte della missione e diventa centrale solo nei libri successivi. Nella serie, invece, Chrisopulos sarà un membro regolare del cast, mentre Olive Abercrombie, che interpreta Bianca, avrà un ruolo ricorrente. Lo stesso Scobell era consapevole dell’importanza futura del personaggio già durante le audizioni, tanto da pensare a quanto spazio Nico avrebbe avuto in Eroi dell’Olimpo.

“È stato strano vedere tutto accadere, soprattutto se penso a Eroi dell’Olimpo e cose del genere. Potremmo continuare a farlo insieme per anni”

La maledizione del Titano, il nuovo cast e la data di debutto

La terza stagione prende le mosse dalla trama del terzo romanzo della saga, La maledizione del Titano, e vedrà Percy, Annabeth e Grover tentare di salvare Nico e Bianca prima che cadano preda di un nemico pericoloso. La missione avrà però un prezzo salato: lungo il cammino sarà proprio Annabeth a finire catturata, dando il via a una nuova fase della ricerca che coinvolgerà Percy, Grover, Thalia e Zoe, impegnati a ritrovare Annabeth e Artemide insieme a Bianca.

Il cast si arricchisce di diverse new entry: Dafne Keen, vista in Logan, sarà Artemide; Holt McCallany interpreterà il Titano Atlante, uno dei principali antagonisti; David Costabile vestirà i panni del Dr. Thorn, e Saara Chaudry quelli di Zoë Nightshade. Il debutto di Levi Chrisopulos nei panni di Nico di Angelo è fissato per il 20 novembre 2026 su Disney+, data che segna l’arrivo di una delle figure più attese dai lettori della saga.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI