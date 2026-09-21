Alla Forrester Creations la tensione tocca nuovi picchi. Negli episodi in arrivo di Beautiful il confine tra vendetta personale e strategia societaria si fa sempre più sottile, mentre Hope Logan e Steffy Forrester si sfidano a colpi di decisioni irrevocabili e qualcuno lavora nell’ombra per ribaltare gli equilibri di potere. Ecco cosa succede nelle puntate in onda su Canale 5.

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Il piano di Carter per prendere il controllo dell’azienda

Carter Walton ha in mente un piano tanto audace quanto rischioso e lo confida proprio a Hope. L’avvocato spiega di poter assumere il controllo della Forrester Creations sfruttando il nuovo LLC, la società a responsabilità limitata attorno a cui ruota il nuovo assetto societario: è convinto che Ridge e Steffy non esamineranno con troppa attenzione il documento, fidandosi ciecamente di lui per questo genere di questioni, e che potrebbe inserire il proprio nome facendolo firmare a entrambi senza che se ne accorgano. Quello che Carter si appresta a compiere è un tradimento costruito sulla fiducia.

Inizialmente l’uomo mostra qualche ritrosia, frenato dal peso del gesto che sta per compiere. Passa all’azione quando Steffy ammette di aver cancellato per vendetta la linea Hope for the Future, e a quel punto appone la propria firma sul documento nascosto nel LLC: ora servono solo le firme di Ridge e Steffy per completare il disegno. Hope, dal canto suo, lo incoraggia senza mezzi termini, ricordandogli che lui è sottostimato esattamente come i Logan in azienda, e che questa potrebbe essere la loro ultima occasione per cambiare le cose e, come dice lei, “salvare la Forrester dai Forrester”.

La guerra tra Hope e Steffy: licenziamento e linea cancellata

La crisi interna raggiunge un punto di non ritorno. Steffy è determinata a rendere pubblico il licenziamento di Hope e la cancellazione di “Hope for the Future”, convinta che la maison abbia superato la vicenda senza danni irreparabili. Ridge non è affatto persuaso e avrebbe preferito una gestione diversa della situazione. Nel frattempo Carter prova a consolare Hope, sostenendo che per lei tutto sia nato da un malinteso, mentre Steffy resta convinta che la Logan abbia tentato di sedurre Finn. Carter suggerisce un confronto diretto, ma Hope teme che Steffy possa interpretare qualsiasi spiegazione come l’ennesima prova di manipolazione.

Anche Zende manifesta la propria delusione per la cancellazione della linea. Steffy e Ridge si affrettano a garantirgli che questo non scalfisce il suo talento, attribuendo la responsabilità del fallimento proprio a Hope; Steffy, in più, aggiunge una frecciata neanche troppo velata nei confronti della Logan, alimentando una frattura che sembra ormai impossibile da ricucire.

Eric, Katie e Ridge: i tentativi di mediazione

Nelle puntate di lunedì 21 e martedì 22 settembre, mentre Steffy insiste sulla linea dura, Eric e Katie tentano inutilmente di farle cambiare idea, chiedendole di prendere tempo e di riflettere sulle conseguenze di una decisione tanto drastica. Ridge, per amore di Brooke, cerca di fare chiarezza sull’incidente che ha portato al licenziamento di Hope. Dopo aver ascoltato il racconto di Finn continua però a nutrire dubbi e si domanda se quanto accaduto possa essere stato frutto di un fraintendimento: consapevole che la diffusione del comunicato stampa renderebbe la situazione irreversibile, vuole essere certo di conoscere tutta la verità prima di procedere.

L’arrivo di Brooke, che racconta di aver tentato senza successo di parlare con Ridge, complica ulteriormente gli equilibri familiari. La tensione resta alta anche mercoledì 23 settembre, quando Carter, lavorando su alcune questioni societarie, individua un’opportunità inattesa: modificando l’assetto della Forrester Creations potrebbe arrivare a controllare l’azienda senza che gli amministratori delegati se ne accorgano. Un’occasione che sembra fatta apposta per lui e per Hope, pronta a diventare la miccia di nuovi conflitti.

Le puntate sono in onda su Canale 5 da lunedì 21 a domenica 27 settembre 2026 alle 13.50 ed è possibile vederle anche in streaming. Gli episodi sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, in diretta durante la messa in onda e on demand nei giorni successivi, dove si trovano anche le anticipazioni settimanali e le clip delle puntate più recenti. Per chi si fosse perso qualche appuntamento, è disponibile anche la replica delle puntate di Beautiful.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI