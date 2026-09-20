Torna il weekend di Canale 5 firmato Silvia Toffanin: da sabato 19 settembre riparte Verissimo, il programma di interviste ai protagonisti dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell’attualità. Sabato e domenica, dalle 16.30 alle 18.45, il salotto televisivo torna ad accogliere racconti inediti, verità attese e momenti di forte emozione.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Sabato, tra cinema e verità

Ospite della puntata di sabato 19 settembre è Riccardo Scamarcio, premiato come miglior attore all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, per il film I figli della scimmia. L’attore condividerà il riconoscimento con il pubblico di Canale 5, parlando di carriera e vita privata.

A seguire arriva Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, che si racconta per la prima volta in televisione e dà la sua versione sul cosiddetto Pandoro-gate, una testimonianza attesa su una delle vicende più discusse degli ultimi anni.

La giornata segna anche la prima intervista televisiva di Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, che parlerà del legame con la madre e il padre, del rapporto con il fratello Christian e la sorellina Isabel, oltre che dei suoi sogni e delle sue ambizioni. Nel salotto entrano poi lo scrittore Mauro Corona, che ha appena pubblicato un libro dal titolo Felice, e Sabrina Soussi, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.

Domenica, tra spettacolo e commozione

L’appuntamento domenicale si apre con Ilary Blasi, che lo scorso 13 settembre ha sposato l’imprenditore Bastian Müller ed è in onda su Canale 5 con la nuova stagione del Grande Fratello Vip. In studio con lei ci sono le opinioniste del reality, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Dal mondo del GF arriva anche Alessandra Mussolini, in procinto di debuttare come opinionista su Canale 5 nella nuova edizione di Uomini e Donne, in partenza lunedì. A Verissimo apre il suo cuore pure Emanuele Filiberto, in un’intervista senza filtri.

Spazio poi allo sport con Chiara Pellacani, che ha conquistato cinque ori agli ultimi campionati europei di tuffi di Parigi 2026. La puntata si chiude con la testimonianza di Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, la tredicenne uccisa dall’ex fidanzato nel 2024: dopo la recente sentenza d’appello, la pena inflitta è stata ridotta da 17 a 15 anni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI