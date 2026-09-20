Torna l’appuntamento con Racconto di una notte, la serie turca che sta conquistando il pubblico italiano, in onda su Canale 5 giovedì 24 settembre in prima serata alle 21.20, con una storia di vendetta, un ritorno a casa dopo vent’anni e una famiglia sull’orlo del precipizio. La puntata promette segreti che esplodono in pubblico e tensioni che non accennano a placarsi.

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Cosa succede nella puntata del 24 settembre

Mahir, dopo la scomparsa della moglie, la ritrova in un maneggio in compagnia di Ozan e reagisce senza diplomazia: la porta via malamente e quasi non degna il rivale di uno sguardo. Canfeza si infuria per il comportamento del marito e tra i due volano parole pesanti, finché una richiesta di scuse non riporta una parvenza di pace. Mahir la riaccompagna al maneggio per farla montare a cavallo e, nonostante le iniziali reticenze, accetta di seguirla a cena a casa di Ozan insieme agli altri membri della famiglia Kılımcı. Il suo sesto senso, però, continua a mandargli segnali tutt’altro che rassicuranti: Ozan non è chi dice di essere.

Alla villa degli Yılmaz, intanto, Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde, e il terrore si concretizza quando si presenta Fatma con in mano il video dell’incidente sul pontile. Poco dopo arrivano gli agenti della polizia: Afet crede che siano lì per lei, ma in realtà sono venuti per Süreyya.

La cena da Ozan e le verità che emergono

Quella che doveva essere una tranquilla cena di famiglia si trasforma in un momento di rivelazioni sconvolgenti, perché Handan mette in atto il suo piano e annuncia pubblicamente che Sare è in realtà la figlia di Kürşat. La notizia scuote tutti i presenti. Per Sare è un colpo durissimo: capisce di essere cresciuta nella casa del suo vero padre senza sapere chi fosse davvero, trattata come un’estranea invece che come una figlia. Kürşat prova a difendersi accusando Handan di avergli sottratto i bambini, ma Ezra e Canfeza lo affrontano senza giri di parole.

Nel pieno del caos, Mahir riceve una telefonata da Asaf e scopre che sua madre Süreyya è nei guai per aver portato a casa un bambino senza il permesso dei genitori. Costretto a lasciare la villa, si precipita a risolvere la situazione, ma al suo ritorno tra lui e Canfeza si crea una nuova frattura: l’uomo è insospettito dal comportamento di Ozan, mentre la moglie non tollera che continui ad attaccare la sua famiglia in un momento tanto delicato.

Anche Salih è ancora turbato dopo aver scoperto la verità su Sare e cerca un confronto con Mahir, che però lo liquida in fretta, preso da altri pensieri. Nel frattempo Ferman chiede aiuto proprio a Mahir per ritrovare Sevde. Mentre Canfeza ed Ezra attendono Sare a casa di Ozan, la ragazza ne approfitta per cercare la misteriosa stanza piena di fotografie menzionata da Mahir. Esaminando gli effetti personali di Rasit, l’ispettore trova le chiavi di una cassetta di sicurezza appartenuta a suo padre e riesce a risalire alla filiale della banca; si imbatte anche in una vecchia foto di una ragazza e due bambini, volti che per lui non hanno ancora un nome.

Afet intima a Fatma di andarsene da casa sua, ma lei non ne ha la minima intenzione. Sare e Canfeza hanno un duro scontro sul loro passato, mentre Gulizar, sentendosi trascurata da Kürşat, decide di lasciare la casa. Le tensioni tra Mahir e Canfeza crescono: lei va a cena da sola, ma lui la segue.

Mahir Yılmaz, un ritorno per vendicare il padre

Al centro della trama, in un intreccio tra thriller e drama psicologico, c’è la figura di Mahir, integerrimo ispettore di polizia che fa ritorno nella propria città natale a vent’anni di distanza dai fatti che gli hanno sconvolto la vita. Vent’anni dopo l’assassinio del padre, torna a Denizli come commissario deciso a scoprire la verità su Kürşat Kılımcı, l’uomo che ha segnato per sempre la sua esistenza.

Il titolo originale della serie è Bir Gece Masalı e in Turchia è composta da 35 puntate racchiuse in un’unica stagione, trasmesse in prima serata su ATV dal 3 settembre 2024 al 3 giugno 2025. In Italia va in onda in prima serata e in day-time su Canale 5 dal 12 aprile 2026. Il ruolo di Mahir è affidato a Burak Deniz, già noto al pubblico italiano per Another Love, affiancato da Su Burcu Yazgı Coşkun nei panni di Canfeza, vista in Italia ne La forza di una donna nel ruolo di Nisan. Nel cast figura anche Caner Şahin, noto agli spettatori di Canale 5 per il ruolo di Tolga in Tradimento.

Quanto al doppiaggio, Burak Deniz (Mahir) è doppiato da Edoardo Stoppacciaro, Gürkan Uygun (Kürşat Kılımcı) da Stefano Mondini, Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz) da Emanuela Baroni e Kerem Arslanoğlu (Ferman Yılmaz) da Francesco Fabbri. Sono le voci che accompagneranno le vicende di una famiglia dove nulla è come sembra e ogni verità, una volta a galla, rischia di travolgere chiunque.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI