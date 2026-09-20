Tutti i fan di Uomini e Donne avranno sicuramente notato la strana assenza di Agnese De Pasquale dai social. La donna, dopo aver annunciato la rottura con Roberto Priolo, aveva rimosso ogni traccia di sé dal web, generando sgomento e preoccupazione nelle persone che la seguono. Di supposizioni se ne sono susseguite tante, ma in questa domenica 20 settembre è stata la diretta interessata a rivelare i motivi che l’hanno spinta a sparire, ma non solo. Agnese ha raccontato anche come sta affrontando questo periodo e che sta succedendo nella sua vita.

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Agnese De Pasquale racconta come sta e perché ha cancellato tutto dai social

Agnese De Pasquale è ritornata sui social con un video finalmente parlato. La donna ha registrato delle Storie su Instagram in cui ci ha tenuto, innanzitutto, a ringraziare tutte le persone che in questi giorni si sono preoccupate per lei e le hanno mandato messaggi di conforto non giudicanti. Per contro, invece, ha voluto ignorare coloro che hanno approfittato della situazione per giudicare e per esprimere dei commenti decisamente poco graditi, specie in un periodo delicato come questo.

Una volta fatti i dovuti ringraziamenti, Agnese ha ammesso di trovarsi in un periodo molto complesso, dovuto soprattutto alla sua situazione sentimentale. Sicuramente ha vissuto momenti migliori, ma non è pronta ad abbattersi. Poi la donna ha svelato i motivi celati dietro la sua scomparsa dai social. A tal riguardo, ha detto di essersi comportata allo stesso modo in cui si comporta nella vita. Quando termina una relazione, lei preferisce cancellare tutto, specie le tracce belle di quel rapporto, altrimenti rischia di soffrire nel rivedere quei momenti sereni, provando a ricercarli. Questo non è un comportamento che al momento è intenzionata ad assumere, in quanto non vuole perdere di vista quelle che sono state le ragioni che l’hanno portata a prendere quella decisione.

Nessuna riconciliazione con Roberto Priolo e riflessioni

Alla luce delle confessioni di Agnese, dunque, appare evidente che la relazione con Roberto sia giunta al capolinea in maniera incontrovertibile, come era già sembrato in questi giorni. Nella parte conclusiva del suo sfogo, poi, l’ex dama di Uomini e Donne ha voluto condividere una riflessione con i suoi fan. La protagonista ha spiegato che nella vita nessuno deve sentirsi ancorato ad una relazione per forza. Se in un qualunque momento di un rapporto ci si rende conto che le cose non stanno andando per il verso giusto, si ha tutto il diritto di fare un’inversione di marcia e cambiare idea. Non bisogna temere le conseguenze e, soprattutto, il giudizio delle persone, in quanto la gente critica a prescindere da quello che uno fa o meno. Se Agnese è stata alquanto esaustiva nel palesare il suo stato d’animo, non si può dire lo stesso di Roberto, il quale è poco attivo sui social e si sta limitando a pubblicare contenuti molto generici e privi di riferimenti espliciti alla sua vita sentimentale.