Negli episodi di Un Posto al Sole in onda dal 21 al 25 settembre 2026, come sempre alle 20.50 su RaiPlay (anche in streaming e on demand), la scomparsa di Eduardo Sabbiese si intreccia con le tensioni sempre più accese tra Marina e Mori.

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Scomparsa di Eduardo: i sospetti di Damiano e la resa a Grillo

La scomparsa di Eduardo Sabbiese resta al centro delle puntate. Quando scoprono che l’uomo ha lasciato a casa tutti i suoi effetti personali, Rosa e Clara coinvolgono Damiano nelle loro indagini personali, e il poliziotto comincia a sospettare che dietro la sparizione del cognato ci sia Grillo. Le due donne si convincono che Sabbiese non sia scappato con Stella e cominciano a temere che gli sia successo qualcosa di grave, mentre Damiano prova a ricostruire i suoi ultimi movimenti per capire cosa sia realmente accaduto.

Dopo un nuovo tentativo di sottrarsi alla situazione in cui si trova, Eduardo finirà per soccombere a Grillo. Un epilogo che getterà nuova luce sulla vicenda e costringerà i protagonisti a fare i conti con una realtà diversa da quella immaginata fino a quel momento.

Marina e Mori: ricatti e rabbia crescente

Marina dice a Mori di voler rompere il loro accordo, ma si ritrova messa lei stessa sotto scacco. La situazione precipita quando Roberto capisce che la moglie è costretta a piegarsi ai ricatti di Stefano, e la sua rabbia nei confronti di quest’ultimo cresce.

Ferri apprende da Michele che dietro Radio Ciclone si nasconde una misteriosa fiduciaria, un’informazione che potrebbe cambiare gli equilibri e che si intreccia con le vicende di Marina e Mori. Alberto, sostenuto da Luca e Giulia, si convince intanto che spostare Gianluca in un’altra struttura sarebbe una follia, una decisione sofferta che mette ulteriormente alla prova la sua famiglia.

Al Vulcano e le altre trame: licenziamenti, yoga e tensioni

Al Caffè Vulcano la convivenza tra Samuel e Micaela è diventata insostenibile, tanto che Diego, Nunzio e Silvia decidono di intervenire licenziando Micaela. La scelta, però, non chiude il conflitto: Samuel reagisce con un gesto inatteso e il suo rapporto con Nunzio si deteriora fino a portarli ai ferri corti, con conseguenze che promettono di pesare sugli equilibri del locale e sulle dinamiche tra i suoi abitanti.

C’è spazio anche per momenti più leggeri, anche se non del tutto. Dopo la lite con Cerruti, Mariella si sente sola e cerca in Guido la complicità che un tempo trovava nel suo migliore amico: con il suo entusiasmo riesce a trascinare il marito in un corso di yoga da fare insieme, un modo per ritrovare l’intesa e insieme l’occasione per nuove gag e momenti di tenerezza. La soap, giunta alla sua trentesima stagione, continua a mescolare dramma e ironia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI