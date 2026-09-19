Amazon MGM Studios ha trovato il volto che darà vita a Maya Alatorre: Nicole Wallace sarà la protagonista femminile di Throttled, l’adattamento romance del primo libro della serie Dirty Air di Lauren Asher, al fianco di Josh Heuston.

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Nicole Wallace è Maya Alatorre

Nel film l’attrice interpreterà una giovane donna ambiziosa che si unisce al fratello nel circuito automobilistico. Finisce così per cadere in una romance proibita e ad altissima posta in gioco con Noah Slade, compagno di squadra del fratello e suo rivale più spietato, ruolo affidato a Heuston. L’intreccio vive di velocità, rivalità e regole non scritte, e costringe Maya a imparare in fretta come tenere testa a un ambiente pensato per gli uomini.

Wallace ha già interpretato la protagonista della trilogia romantic drama Culpa mía e compare anche nella prossima serie Postcards from Italy, coprodotta con Gaumont Italia, oltre che nel prossimo drama spagnolo The House of Spirits.

La stessa attrice ha raccontato l’ingresso in questo mondo:

“Maya è intelligente e ambiziosa e sono davvero entusiasta di entrare nel suo mondo. È nata in questo sport fatto di velocità e rivalità e, da donna, deve imparare a tener testa e a conoscere le regole. Sono super eccitata di lavorare con Josh e Nzingha e far sì che il pubblico senta il brivido di questo mondo.”

La tensione tra i due personaggi è il cuore della storia: Maya si ripromette di stare lontana da Noah, ma i due non riescono a evitarsi e restano nell’orbita l’uno dell’altro per 21 gare del Campionato del Mondo, un arco che lascia spazio a sorpassi, alleanze fragili e silenzi carichi di significato.

Dietro la macchina da presa

Alla regia troviamo Nzingha Stewart, che ha già diretto episodi di Daisy Jones & the Six e che per quel lavoro ha ricevuto nomination agli Emmy, ai DGA e ai PGA Award. La sceneggiatura è firmata da Melissa Osborne, che ha tra i suoi crediti precedenti My Fault: London e My Oxford Year.

La produzione vede in prima linea Max Handelman ed Elizabeth Banks di Brownstone Productions, insieme a Jennifer Gibgot e Andrew Panay di Ethea Entertainment e a Garrett Grant. Alison Small di Brownstone Productions e la stessa Lauren Asher figurano come produttrici esecutive, segno del coinvolgimento dell’autrice nella trasposizione delle sue pagine.

Da Drive to Survive a Prime Video

Lauren Asher è diventata una fan della Formula 1 dopo aver guardato la docuserie Drive to Survive, e da lì è nata l’ispirazione per la serie Dirty Air, scritta e pubblicata durante gli anni della pandemia, tra il 2020 e il 2021, quando molte persone scoprivano il circus proprio tramite Netflix. Oltre a Throttled (2020), la saga comprende Collided (2020), Wrecked (2020) e Redeemed (2021): è stata tradotta in 14 lingue e ha venduto più di cinque milioni di copie nel mondo.

Amazon MGM Studios ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale del film, che arriverà su Prime Video in oltre 240 paesi e territori. L’adattamento si aggiunge a una libreria libro-schermo in crescita, che include Off Campus, Every Year After e The Love Hypothesis. Proprio da Off Campus arriva Heuston, reduce dal ruolo del musicista Justin Kohl in una serie che ha attirato 36 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi 12 giorni, diventando la terza stagione di debutto più vista su Prime Video dopo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e Fallout. L’attore australiano è comparso anche in Heartbreak High, Dune: Prophecy e nel thriller horror Dangerous Animals. Wallace, dal canto suo, è rappresentata da TFC Management, Sloane, Offer, Weber & Dern e Triana Management. Al momento l’adattamento non ha ancora una data di uscita ufficiale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI