Lily Collins ha girato le ultime scene di Emily Cooper. Dopo sette anni e sei stagioni, l’attrice ha concluso le riprese della sesta e ultima stagione di Emily in Paris, in arrivo su Netflix il 24 dicembre 2026, e ha condiviso l’addio sui social con un messaggio che ha colpito i fan.

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Un addio commosso sui social

Collins ha pubblicato una foto che la ritrae seduta su una sedia con la scritta ‘Fin’ sul retro, a Place de l’Estrapade a Parigi, il luogo dove tutto è iniziato. Nel lungo post su Instagram ha raccontato quanto Emily sia stata importante per lei, ringraziando il creatore Darren Star per aver immaginato “questa ragazza americana a Parigi, eternamente ottimista, che si trova costantemente fuori dalla sua zona di comfort, imparando a fidarsi di se stessa mentre si appoggia agli altri per navigare la sua nuova vita”. Ha poi ringraziato la troupe, gli sceneggiatori, i registi e i fan che l’hanno sostenuta in questi sette anni.

“E merci a tutti voi che ci avete supportato in questi 7 anni e 6 stagioni, tenendoci ispirati a sognare in grande lungo la nostra epica avventura,” ha scritto Collins, concludendo con un semplice commiato: “Au revoir, Emily Cooper…”

Ha aggiunto di essere “senza parole” e che portare con sé questo capitolo per sempre le sembra “surrealista e agrodolce”, ma soprattutto si sente “incredibilmente orgogliosa e grata” di essere stata Emily. Già a gennaio Collins aveva annunciato la fine della serie con un messaggio video ai fan: “La Stagione 6 vi porterà tutto ciò che amate dello show e sarà il capitolo finale dell’avventura di una vita di Emily.” Aveva anche sottolineato che l’intero cast e la troupe stavano mettendo il cuore in questa stagione d’addio.

La sesta stagione: l’ultima avventura tra Parigi, Grecia e Monaco

La stagione finale conterà 10 episodi e riprenderà da dove si era conclusa la quinta, con Emily che torna a Parigi dopo aver aperto un ufficio a Roma. Questa volta la vedremo in Grecia per ricongiungersi con Gabriel, il fidanzato chef interpretato da Lucas Bravo. Le riprese si sono svolte in diverse location europee, tra cui Parigi, Grecia, Mykonos e Monaco. Darren Star ha dichiarato che la Grecia sarà mostrata “in modo spettacolare”, regalando un’altra esperienza vicaria prima che Emily affronti scelte decisive sul suo futuro.

La logline ufficiale recita: “Entrando in una nuova era di ambizione e romanticismo, Emily affronta scelte che mettono alla prova la sua lealtà. Ma mentre conflitti di carriera inaspettati e relazioni in evoluzione la costringono a rivalutare dove si trovi il suo vero futuro, deve fare una scelta finale tra la sua carriera, il suo cuore e la vita che ha costruito a Parigi.”

In questa stagione vedremo una nuova era per l’Agence Grateau, con la Principessa Jane (interpretata da Minnie Driver) che entra nell’agenzia come socia in equity. Tornano Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Minnie Driver (Princess Jane) e Paul Forman (Nico).

La serie è prodotta da Darren Star Productions, Jax Media e Paramount Television Studios. Darren Star è anche produttore esecutivo insieme a Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, Joe Murphy, Stephen Brown, Ryan McCormick e Raphaël Benoliel. L’appuntamento è su Netflix, dove sarà possibile vedere l’ultimo capitolo di questa avventura.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI