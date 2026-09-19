Torna la cronaca nera su Retequattro, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero pronti a raccontare i casi che tengono banco nelle aule dei tribunali. La puntata di Quarto Grado, andata in onda venerdì 18 settembre alle 21:20 subito dopo Realpolitik, ruota attorno al caso di Garlasco. Nella fascia del mattino debutta intanto un nuovo appuntamento con l’informazione.

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Il debutto del nuovo programma del mattino

Sulla rete parte un nuovo programma d’informazione dedicato alla fascia mattutina, pensato per accompagnare il risveglio con i fatti del giorno e le storie che meritano attenzione. Tra gli argomenti trova spazio la vicenda della dodicenne che è riuscita a salvarsi dagli abusi del compagno della madre facendo il segnale antiviolenza, il gesto codificato per chiedere aiuto senza pronunciare una parola e senza insospettire chi si ha accanto. Un caso che mostra quanto la conoscenza di un movimento così semplice possa cambiare il destino di chi si trova in pericolo.

Caso Garlasco, tra l’archiviazione di Venditti e la perizia su Sempio

Al centro della puntata c’è il caso di Garlasco, che continua a muoversi su due binari paralleli: da una parte l’attesa per i risultati della perizia psicologica del professor Roberto Catanesi su Andrea Sempio, dall’altra gli sviluppi legati all’istanza di revisione del processo a Alberto Stasi davanti alla Corte d’Appello di Brescia.

In studio sarà ospite l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, che ha visto archiviare l’ipotesi di corruzione a suo carico: il gip di Brescia Mauroernesto Macca ha disposto l’archiviazione per mancanza di prove. Da settembre del 2025 l’ex magistrato era accusato di aver ricevuto denaro, tra il 2016 e il 2017, dai familiari di Andrea Sempio per fare in modo che il giovane venisse scagionato dall’accusa di omicidio di Chiara Poggi. L’indagine era nata da un foglio trovato in casa dei genitori di Sempio, datato ai primi giorni di febbraio del 2017, sul quale sarebbero state scritte le cifre “20/30” seguite dal simbolo dell’euro, dal nome “Venditti” e dalla frase “gip archivia”: per l’accusa quegli appunti provavano il tentativo di corruzione.

Il giudice ha però evidenziato che non esiste alcuna traccia del fatto che il denaro movimentato nel 2017 dalla famiglia di Andrea Sempio sia arrivato a Venditti. L’archiviazione non chiude il capitolo, ne sposta soltanto il perimetro:

«L’ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone».

Gli atti dell’inchiesta verranno per questo trasferiti a Pavia, dove si concentreranno gli accertamenti su eventuali altre responsabilità. Resta indagato Giuseppe Sempio, padre di Andrea, con l’accusa di corruzione, e tra gli iscritti nel registro degli indagati ci sarebbero anche persone nuove. «L’archiviazione di ogni accusa mossa nei confronti del dottor Venditti viene accolta con soddisfazione da noi componenti del team difensivo di Andrea Sempio», ha commentato l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio.

Si avvicina intanto il momento della perizia sul giovane. Andrea Sempio non incontrerà lo psichiatra Roberto Catanesi per completare l’accertamento richiesto dalla Procura e ha risposto formalmente alla richiesta del consulente tramite i propri legali. Catanesi dovrà quindi svolgere la consulenza personologica basandosi soltanto su scritti e soliloqui attribuiti a Sempio. Il deposito è previsto entro il 28 settembre, quando scadrà il termine per le indagini preliminari: chiusa questa fase, la Procura di Pavia dovrebbe chiedere il rinvio a giudizio.

Da Pierina Paganelli a Lorena Isceri, gli altri casi della serata

La trasmissione si sposta poi sull’omicidio di Pierina Paganelli, dopo che gli investigatori sono tornati nuovamente sul luogo del delitto a tre mesi dall’assoluzione di Louis Dassilva. Al centro anche la profanazione della tomba di Pamela Genini, la fotomodella di 29 anni uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin: resta da chiarire il ruolo di Francesco Dolci, unico indagato, che continua a professarsi innocente, mentre rimane aperto il giallo di un movente economico mai del tutto spiegato.

La serata si allarga quindi al femminicidio di Lorena Isceri, la donna scaraventata giù da un cavalcavia dell’autostrada A1 dall’ex fidanzato Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita. Si indaga sui misteri della mente dell’uomo e sui motivi che lo hanno spinto a uccidere la quarantacinquenne, mentre sono previsti collegamenti in diretta da Squinzano, paese natale della vittima, per la fiaccolata in suo onore.

A commentare i casi in studio ci saranno Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI