Le riprese di A Hundred Percent si sono concluse a Los Angeles e Netflix ha svelato gli ultimi tasselli del cast. La nuova comedy di mezz’ora, ambientata nel mondo del wellness, racconta cosa si nasconde dietro libri, podcast e routine mattutine dei guru dell’ottimizzazione personale.

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Tre nuovi ingressi nel cast

Insieme alla conclusione della produzione, la piattaforma ha annunciato l’arrivo di Griffin Dunne, Zack Fox e Johnno Wilson, che si aggiungono ai nomi già confermati in precedenza: Nick Kroll, Sam Richardson, Jason Mantzoukas, Vanessa Bayer, Diane Lane, Tiffany Boone e Lisa Gilroy.

Griffin Dunne, volto noto di After Hours, sarà Chris, il padre estraniato di Konstantine (Jason Mantzoukas), che si rifà vivo nella sua vita proprio nel momento in cui la sua stella sta iniziando a brillare. Un ritorno che porterà probabilmente più di qualche complicazione.

Zack Fox, visto in Abbott Elementary, interpreterà Strick Lennon, popolare live-streamer della manosphere: la concorrenza più agguerrita per Konstantine, ma anche un potenziale alleato proprio quando ne avrebbe più bisogno. Johnno Wilson, reduce da Resident Evil, vestirà invece i panni di Alex, pioniere nel mondo della longevità e Chief Immortality Officer di un impero mediatico e del benessere a trazione maschile. Ricchissimo, sanissimo e, stando alla descrizione, molto solo.

Il lato imperfetto dei guru del benessere

La serie racconta la storia di un gruppo di amici diventati vere e proprie star nel mondo del wellness e dell’auto-ottimizzazione. I loro libri, i loro podcast e le loro routine mattutine potrebbero aiutare a vivere vite più perfette, ma lontano dagli schermi e dai microfoni le loro esistenze sono tutt’altro che perfette.

Netflix descrive A Hundred Percent in modo più preciso nella logline ufficiale, come una comedy su un gruppo di amici che lavora all’interno del “Thought Leader industrial complex”: il bersaglio della satira è l’industria di guru, influencer e imprenditori del sé che prospera a colpi di contenuti motivazionali.

Nel cast principale spicca anche Diane Lane, che interpreta Suzanne, descritta come una scrittrice bestseller, magnate dei media e leggenda nel mondo del self-help. Al suo fianco recitano Sam Richardson (Ted Lasso, Veep) e Jason Mantzoukas (Percy Jackson and the Olympians, Brooklyn Nine-Nine). Ci sono poi Vanessa Bayer (I Love That for You, Saturday Night Live), Tiffany Boone (Mufasa: The Lion King, The Big Cigar, Nine Perfect Strangers) e Lisa Gilroy (The Studio, Jury Duty).

Dietro la macchina da presa

A guidare il progetto è Gabe Liedman, che ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, con alle spalle lavori come PEN15 e Brooklyn Nine-Nine. Su A Hundred Percent avrà come co-sceneggiatore Nick Kroll, che oltre a recitare scrive i testi e figura tra i produttori esecutivi insieme a Max Joseph e Alex Plapinger.

La collaborazione tra i due non è una novità. A Hundred Percent li riunisce dopo l’esperienza in Big Mouth, serie di grande successo critico: la comedy animata è andata avanti per otto stagioni, totalizzando oltre 415 milioni di visualizzazioni complessive in 81 episodi dal debutto nel 2017. Un curriculum che lascia ben sperare sulla chimica creativa del duo.

Netflix aveva acquisito la serie a gennaio, inserendola in un comparto comedy live-action piuttosto affollato, che comprende titoli come Nobody Wants This, Running Point, A Man on the Inside, Emily in Paris, Tires, Survival of the Thickest, Big Mistakes e The Hawk. Con le riprese ormai archiviate, resta da attendere la data di debutto per scoprire se questi guru dell’ottimizzazione riusciranno davvero a essere cento per cento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI