Paolo Del Debbio è tornato in prima serata su Rete 4 giovedì 17 settembre 2026, con una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Dopo aver ripreso la guida di 4 di Sera, il conduttore ha affrontato i temi caldi della politica e della cronaca. L’appuntamento era per le 21:25 secondo alcune fonti, mentre altre indicavano le 21:30.

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L’intervista a Giuseppe Conte

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato l’ospite politico della serata ed è stato chiamato a rispondere sui principali temi della politica italiana e internazionale, dalla costruzione del campo largo al sostegno all’Ucraina, passando per economia e sicurezza. Il confronto ha puntato a far luce sulle posizioni del M5S in un momento delicato per il quadro politico, e a mostrare da vicino le dinamiche che stanno ridisegnando gli equilibri.

Caro carburanti e caso El Koudri

Nel corso della puntata spazio anche al caro carburanti, con un focus sulle soluzioni che il Governo ha messo in campo per sostenere gli italiani alle prese con l’aumento dei prezzi. A seguire, novità ed elementi esclusivi sul caso El Koudri, con un approfondimento sul tema dell’integralismo islamico e sulle questioni legate alla sicurezza: un tema che continua a tenere banco.

Domenico Caliendo e gli ospiti in studio

Paolo Del Debbio è tornato infine sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, con la testimonianza della madre a diversi mesi di distanza dalla vicenda: un momento di grande impatto emotivo. In studio sono stati chiamati a dibattere Carlo Fidanza (FdI), Davide Faraone (IV) e Alessandro Cattaneo (FI). Con loro anche Isabella Tovaglieri (Lega), Luca Boccoli (AvS) e Paola De Micheli (PD), per un confronto che si è rivelato acceso sui temi della serata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI