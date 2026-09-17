Jessica Chastain entra nel cast di The Retrievals, la nuova serie drama di Netflix firmata da Molly Smith Metzler. La vicenda da cui prende le mosse riguarda quasi cento pazienti sottoposte a prelievo degli ovociti senza anestesia, perché un’infermiera aveva rubato il loro fentanyl. Da quel caso nasce una battaglia per la giustizia, ma anche una storia inattesa di amicizia e tenacia.

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Dal podcast al piccolo schermo

Dopo aver tratto Maid da un memoir e Sirens da un’opera teatrale, per The Retrievals Metzler sceglie un materiale di partenza diverso: il podcast omonimo di Susan Burton, vincitore del Peabody Award e realizzato da Serial Productions con il New York Times. L’adattamento porta sullo schermo una storia di cronaca diventata, nel 2023, uno dei titoli più segnalati dell’anno; anche Vulture lo ha inserito tra i migliori podcast dei dodici mesi.

Al centro della trama c’è una comunità improbabile di pazienti sottoposte a fecondazione in vitro che si unisce per muovere causa contro la Yale University, perché le donne erano state operate senza anestesia dopo che una nurse aveva sottratto il fentanyl destinato alle procedure.

Una potente chiamata alla giustizia e una storia sorprendentemente toccante di amicizia e perseveranza.

Al momento The Retrievals è classificata come drama, ma non è ancora stato chiarito se assumerà la forma di una serie limitata, come è accaduto per i precedenti lavori di Metzler targati Netflix.

Chi interpreta chi

Chastain vestirà i panni di Kaitlyn Langford, ex storica dell’arte rimasta intrappolata per un decennio in un ciclo infinito di trattamenti di fertilità falliti. Quando scopre di essere una delle vittime della sottrazione criminale di farmaci al Yale Fertility Center, insieme a Gabby Clemente affronta un confronto personale devastante e diventa una delle protagoniste del procedimento legale contro l’ateneo. L’attrice premio Oscar si aggiunge a un cast già annunciato: Emilia Jones nel ruolo di Gabby Clemente, barista di New Haven e insegnante in formazione la cui vita viene sconvolta dall’operazione traumatica, e Amy Ryan nei panni di Carla Russo, infermiera veterana del centro che si dichiara colpevole di aver sottratto ingenti quantità di fentanyl e di averlo diluito con soluzione salina, costringendo molte pazienti a subire l’intervento senza anestesia.

Per Chastain si tratta di un periodo intenso. La vedremo in Other Mommy, adattamento del romanzo di Josh Malerman Incidents Around the House diretto da Rob Savage, dove interpreta un doppio ruolo accanto a Jay Duplass e alla giovane Arabella Olivia Clark, con uscita prevista il 9 ottobre. In arrivo anche il thriller Netflix Heartland di Shana Fest, dal 13 novembre, e le serie Apple Off Weeks con Ben Stiller e The Dealer con Adam Driver. L’attrice è rappresentata da CAA, Mosaic e Hansen, Jacobson, Teller.

Dietro la macchina da presa

Metzler ricopre il ruolo di showrunner, autrice ed executive producer di The Retrievals, prodotto da LuckyChap e dalla sua Quiet Coyote. Tra gli executive producer figurano Dani Gorin, Tom Ackerley e Margot Robbie per LuckyChap, Colin McKenna e Caitlin Roper per il New York Times, la stessa Burton e Lila Neugebauer, già al lavoro su Maid e Sirens, che dirigerà il pilot. Il progetto segna un ritorno per Metzler e McKenna alla collaborazione con Netflix e LuckyChap, dopo la pluripremiata Maid (vincitrice di un WGA Award) e Sirens, che ha collezionato quattro nomination agli Emmy e ha resistito nella top 10 globale della piattaforma per otto settimane consecutive.

A rafforzare la regia c’è anche un nome di peso come Andrij Parekh, già premiato agli Emmy per Succession: dirigerà due episodi della serie e sarà direttore della fotografia nel primo. Lo stesso Parekh aveva rivelato il proprio coinvolgimento lo scorso luglio, in occasione del Karlovy Vary International Film Festival.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI