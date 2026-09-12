Il palinsesto televisivo si prepara a cambiare volto: su Retequattro debutta un nuovo programma d’informazione della fascia mattutina, mentre Rai 1 si appresta a lanciare la settima edizione di The Voice Senior con una novità importante nella giuria.

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Retequattro punta sulle inchieste del mattino

Meno conduzione in studio e più spazio alle inchieste degli inviati. È questa la linea del nuovo programma d’informazione che debutta su Retequattro nella fascia mattutina. Il passato? Sì, ma non quello di Ranucci: l’idea è riallacciare i fili con il Report di Milena Gabanelli. Tra i temi trattati c’è anche la storia della dodicenne che è riuscita a salvarsi dagli abusi del compagno della madre facendo il segnale antiviolenza.

The Voice Senior cambia giuria: Fiorella Mannoia prende il posto di Loredana Bertè

Ad ottobre, nei venerdì sera di Rai 1, tornerà The Voice Senior e per la prima volta nella storia italiana del format non ci sarà Loredana Bertè tra i coach. La sua assenza dalle poltrone girevoli del talent show condotto da Antonella Clerici sarà però soltanto momentanea: ad inizio 2027 tornerà saldamente al suo posto per The Voice Kids.

La conferma è arrivata sul palco di Jukebox – La Notte delle Hit, quando la Clerici ha ricordato alla Bertè che:

“con te ci vediamo a The Voice Kids”

E la cantante ha risposto:

“Sì cara, ci sarò. Fammi finire il tour!”

Impegnata con il tour per i 50 anni di carriera, l’agenda di Loredana in autunno è infatti sold out e non le consente di prendere parte al programma di Rai 1. La settima edizione di The Voice Senior sarà quindi la prima senza la Bertè, che finora era l’unica, insieme alla conduttrice, presente fin dal kickoff del 2020. La poltrona, in sua assenza, da venerdì 9 ottobre sarà occupata da Fiorella Mannoia.

Dietro l’uscita di Loredana Bertè dalla giuria non ci sarebbero tensioni con la trasmissione, bensì una scelta legata ai numerosi impegni artistici della cantante: è infatti al lavoro sul suo nuovo progetto discografico. In particolare, dietro il presunto mancato ritorno ci sarebbero gli impegni legati al nuovo disco, ma soprattutto l’intenzione di sottoporre uno o più brani al nuovo direttore artistico di Sanremo, Stefano De Martino, per un posto in gara nel festival 2027.

Arisa, Nek e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt sarebbero invece confermati anche per la prossima stagione del talent show dedicato agli over 60.

Un ritorno già annunciato per The Voice Kids

Secondo le indiscrezioni, Loredana Bertè potrebbe rientrare nella famiglia di The Voice già dalla prossima primavera prendendo parte all’edizione Kids. Alcune ricostruzioni ipotizzano inoltre una sua presenza anche nei successivi spin-off del format, confermando come il rapporto con il talent di Rai 1 resti tutt’altro che concluso. Nel frattempo, l’arrivo di Fiorella Mannoia porta con sé le sue doti artistiche e le battaglie portate avanti con la propria musica, in attesa di vedere come si comporrà il nuovo tavolo dei coach.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI