La relazione tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella è, ormai, interrotta da tempo. Lui si è rifatto una vita al fianco della nuova compagna Debora Bragetti, mentre Rosanna è ancora single, tutta concentrata nel suo lavoro. Proprio parlando della sua professione di avvocato, Rosanna ha detto sul suo ex delle cose spiazzanti che stanno generando un forte clamore. Inoltre, poi, la donna ha raccontato dei retroscena su come il suo percorso a Uomini e Donne incida spesso nella sua vita professionale.

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Rosanna Siino parla del suo lavoro e spende parole inattese su Alessio Pili Stella

In un’intervista per il settimanale di Uomini e Donne, Rosanna Siino ha parlato molto della sua vita privata e della sua professione di avvocato. La donna ha raccontato come sia il suo ufficio, quale sia la sua giornata tipo e quanto impegno ci metta costantemente nel suo lavoro. Solitamente va in ufficio la mattina presto e rientra a casa anche dopo le 21:00. Proprio perché il lavoro è una parte fondamentale della sua vita, Rosanna ha deciso di concentrarsi molto sull’arredo del suo ufficio, rendendolo un posto autorevole, ma anche accogliente e non troppo formale. La donna cura anche molto i suoi look, in quanto reputa questa un’attenzione verso i suoi clienti.

Proprio parlando di questo argomento, lo staff di UeD ha chiesto alla dama chi prenderebbe a lavorare come suo assistente tra gli esponenti del parterre. Ebbene, a tal riguardo, la donna ha dato una risposta spiazzante. Nello specifico, ha fatto il nome dell’ex Alessio Pili Stella, conscia che le sue parole avrebbero sollevato sgomento. La protagonista ha detto che, al di là di come siano andate le cose tra di loro, reputa Alessio molto intelligente, scaltro e un grande osservatore, qualità imprescindibili nella sua attività. Inoltre, Alessio è laureato in Giurisprudenza, tant’è che una volta, durante una loro uscita, lei gli disse che, se avesse deciso di intraprendere questa carriera, lei gli avrebbe dato una mano e la porta del suo ufficio sarebbe stata sempre aperta.

L’impatto che UeD ha sul suo lavoro: retroscena e aneddoti divertenti

Nel corso dell’intervista, poi, Rosanna ha anche spiegato come impatti il suo percorso a Uomini e Donne nel suo lavoro. Anche se in ufficio è molto professionale, così come i suoi colleghi, spesso capita che si commentino alcune dinamiche che succedono in studio. In primo luogo, Rosanna ha rivelato che, ogni volta che rientra da un’udienza, un suo collega fa partire la sigla di Uomini e Donne, generando l’ilarità della donna e degli altri colleghi.

Quando, invece, capita che vengano mandate in onda delle puntate particolarmente movimentate, i suoi collaboratori si mostrano spesso in apprensione per lei chiedendole come stia. Il tutto, però, dura solo una manciata di minuti, in quanto dopo poco il clima torna ad essere professionale. Attualmente, Rosanna non è ancora rientrata nello staff di UeD, malgrado sia ancora single, quindi, non resta che attendere le prossime registrazioni per vedere se il suo sarà un ritorno tardivo.