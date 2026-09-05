Tra gli ex volti di Uomini e Donne che hanno generato molto clamore durante la loro permanenza in studio c’è Arcangelo Passirani. Il cavaliere non fa più parte della trasmissione da diverso tempo, ma ancora non è riuscito a trovare la persona giusta. Proprio a tal proposito, ha manifestato la volontà di ritornare nella trasmissione per mettersi nuovamente in gioco, ma non solo. Nel corso di una recente intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine, il protagonista ha parlato anche di alcuni protagonisti del parterre, di cui ha avuto da dire cose positive e negative. A colpire sono state soprattutto delle affermazioni su Gemma Galgani.

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Lo sfogo di Arcangelo Passirani contro Gemma Galgani e le parole in attese su due dame

Arcangelo Passirani ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua vita privata, prestando attenzione alla sfera sentimentale e a Uomini e Donne. Partendo da quest’ultimo argomento, il cavaliere ha ammesso che sarebbe desideroso di tornare in trasmissione. In tutto questo tempo di lontananza ha avuto tre frequentazioni, nessuna delle quali andata a buon fine. L’uomo conserva un bel ricordo del programma, anche se in alcune occasioni è stato preso di mira e criticato, a suo dire, ingiustamente.

Parlando di alcuni protagonisti del talk show, Arcangelo ha speso parole poco positive su Gemma Galgani. Nel dettaglio, ha detto di non aver apprezzato come la dama si sia comportata. In genere, quando interrompe una relazione con qualche spasimante, si trasforma in una persona negativa e aggressiva. Per contro, invece, conserva un bel ricordo di Cinzia Paolini e Magda Catozzi. Della prima ha detto che, tutt’ora, crede che tra di loro sarebbe potuto nascere qualcosa di interessante, in quanto la reputa una donna brillante, simpatica, che sa come vivere la vita. Per quanto riguarda Magda, invece, ha detto che di tanto intanto ancora la sente e vorrebbe riallacciare con lei i rapporti, ma non sa come andrà a finire.

Stoccate ad alcuni cavalieri, la pace con Alessio e la voglia di rimettersi in gioco a UeD

In merito ai cavalieri, invece, Arcangelo si è scontrato diverse volte con Alessio Pili Stella, ma prima di andare via dal programma, ha avuto un chiarimento con lui. Tra di loro, infatti, c’è stato uno scambio di messaggi molto gratificante in cui si sono manifestati reciprocamente stima e ammirazione. Di altri cavalieri, invece, non conserva un bel ricordo, specie perché li sentiva spesso commentare in maniera negativa e poco educata alcune dinamiche che si verificavano a centro studio. Arcangelo, però, non ha voluto fare i nomi. Altri due protagonisti che gli sono rimasti nel cuore, poi, sono stati Mauro e Tiziana. La loro storia lo ha molto colpito e fu proprio dopo la loro uscita che consolidò la sua volontà di uscire dal programma.

Parlando della sua esperienza nel programma, Arcangelo ha detto di non avere alcun rimpianto in quanto si è sempre comportato seguendo il suo istinto e i suoi sentimenti, anche se spesso ha attirato critiche e commenti negativi. Tra gli sfottò che gli sono stati rivolti ce n’è stato uno in particolare che gli è rimasto impresso, ovvero, quando gli è stato detto di sembrare il sosia vecchio di Battiato. Malgrado questo, però, sarebbe propenso a rimettersi nuovamente in gioco, non resta che attendere per vedere se gli sarà data questa possibilità.