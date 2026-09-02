Tra i volti iconici di Uomini e Donne c’è sicuramente anche quello di Gianni Sperti. L’opinionista è noto per i suoi interventi pungenti e, soprattutto, per un’azione che è solito compiere quando alcuni protagonisti si comportano in maniera un po’ ambigua, ovvero, il controllo dei cellulari. Proprio a tal proposito, Gianni ha svelato dei retroscena legati alla sua vita privata che lo hanno reso un grande sostenitore di questa operazione in certe circostanze. Inoltre, Sperti ha parlato anche di alcuni protagonisti del parterre, spendendo delle parole inaspettate su una dama in particolare.

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Il retroscena sul controllo dei cellulari a Uomini e Donne rivelato da Gianni Sperti

Gianni Sperti ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato della sua vita privata, di alcuni progetti di vita che ha appena intrapreso e, naturalmente, del suo ruolo a UeD. Partendo proprio dal talk show incentrato sui sentimenti, Gianni ha detto di essere molto grato e felice di lavorare nel programma, in quanto ha la possibilità di conoscere tante persone nuove e tanti rapporti, sempre diversi tra di loro. Le relazioni umane lo hanno sempre affascinato, dunque, questo sembra essere proprio il lavoro ideale per lui. Purtroppo, però, Sperti ha precisato di essere costretto a vivere dall’esterno i rapporti sentimentali in quanto è ancora single.

Nel corso dell’intervista, poi, il ballerino ha parlato anche del controllo dei cellulari che spesso effettua nel programma. A tal riguardo, ha detto che questa prativa si sia rafforzata anche a causa di un evento personale vissuto. In alcune circostanze della sua vita si è trovato nella condizione di dover mostrare il suo cellulare a qualcuno e, allo stesso tempo, di chiedere di visionare quello di qualcun altro. In particolare, gli è rimasto impresso un episodio in cui, controllando un cellulare, scoprì un tradimento. L’opinionista ha detto di essere rimasto davvero scioccato dopo quell’evento. Anche se nutriva il sospetto che qualcosa non andasse, dentro di sé aveva la speranza di sbagliarsi e, quando ha scoperto che non era così, è rimasto molto male. Proprio per questo, Gianni crede che il controllo dei cellulari sia necessario in certe circostanze, perché vivere nel dubbio e nelle bugie non è una cosa che riesce a fare.

Il nuovo progetto professionale di Gianni e le parole su alcuni esponenti di UeD

Oltre che parlare di questo argomento, Gianni Sperti ha raccontato anche altri aneddoti sulla sua vita. In particolare, ha detto che durante questa estate ha intrapreso una nuova attività insieme a sua sorella e suo cognato. Si tratta dell’apertura di un pub in Puglia. Gianni si è dedicato molto a questo progetto, rivolgendosi ad un architetto che ha reso reale tutto quello che lui aveva in mente. Il protagonista, infatti, è convinto di aver realizzato un luogo creativo, innovativo e unico.

Tornando a parlare di Uomini e Donne, poi, l’opinionista ha speso delle parole su alcuni protagonisti del parterre. Nello specifico, ha detto delle bellissime cose su una dama, che si augura tanto di rivedere presto in trasmissione, ovvero, Rosanna Siino. A tal proposito, ha detto che inizialmente non l’apprezzava molto poiché la reputava poco limpida. Con il passare del tempo, invece, l’ha rivalutata tanto ed ha capito che la protagonista indossa solo uno scudo per proteggersi, ma in fondo è sincera e coraggiosa. Per contro, invece, si augura di non rivedere un bel po’ di persone, tra cui Mario Lenti, che reputa poco chiaro e per nulla sincero.