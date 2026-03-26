Recentemente a Uomini e Donne si è formata una nuova coppia, ovvero, Atlanta e Lanfranco. I due hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme, dichiarando di essere riusciti ad arrivare allo scopo del programma, ovvero, trovare l’amore. La loro uscita di scena è stata piuttosto atipica, dato che a fare la proposta è stata la dama e non il cavaliere. A distanza di un po’ di tempo dalla loro scelta, i due hanno rilasciato un’intervista in cui hanno raccontato come stiano procedendo le cose e, inoltre, hanno anche fatto dei commenti su alcuni esponenti che ancora fanno parte di UeD.

Il racconto di Atlanta e Lanfranco dopo la loro uscita da Uomini e Donne: come va e passo importante

Atlanta e Lanfranco si sono conosciuti a Uomini e Donne circa due mesi fa. Nel giro di poco tempo, entrambi hanno capito di nutrire un sentimento l’uno per l’altra, al punto da arrivare a dare luogo ad una scelta in tempi decisamente brevi rispetto agli standard della trasmissione. Atlanta ha sorpreso il cavaliere leggendogli una lettera in studio nella quale gli proposto di andare via insieme. Nel corso dell’intervista che i due hanno rilasciato a Casa Lollo, la donna ha svelato di essere andata piuttosto in ansia in quanto, dopo la lettura, Lanfranco è apparso un po’ titubante, dunque lei temeva un “no”. In realtà, però, il cavaliere ha spiegato di aver reagito così in quanto rimasto spiazzato dalla proposta. L’uomo, infatti, ha confessato che stava preparando lui la proposta per la dama, che le avrebbe fatto la settimana successiva nel programma. Quindi, nel momento in cui ha visto Atlanta giocare d’anticipo, è rimasto piuttosto spiazzato.

Ad ogni modo, i due hanno svelato di trovarsi molto bene e di ritenersi fortunati in quanto hanno sempre viaggiato sulla stessa lunghezza d’onda, cosa che non è affatto scontata. L’unico problema, al momento, che ostacola la loro relazione è la distanza. Proprio a tal riguardo, i due hanno ammesso di parlare spesso di compiere un passo importante, come quello della convivenza. Il punto è che nessuno dei due sembra essere pronto a lasciare la propria città e le proprie abitudini. Lanfranco ha svelato di credere che vivere in una località vicino al mare sia molto meglio di vivere a Roma, dove attualmente si trova Atlanta. Ad ogni modo, la conoscenza è ancora agli albori, dunque, vi sarà modo di trovare un punto d’incontro sulla questione.

Le stoccate verso alcuni esponenti di Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista, poi, Atlanta e Lanfranco hanno commentato anche alcune dinamiche che si sono verificate di recente a Uomini e Donne. In particolar modo, per quanto riguarda Mario Lenti e Cinzia Paolini, Atlanta ha rivelato di essere convinta che nessuno dei due sia stato mai realmente interessato all’altra. La conferma è arrivata con la decisione di Mario di uscire dal programma per conoscere una persona al di fuori, e con la scelta di Cinzia di rimanere in trasmissione. In merito a Sabrina Zago, invece, la dama ha svelato di reputare la donna troppo innamorata dell’idea dell’amore, ragion per cui spesso prende delle decisioni affrettate e dettate dall’istinto, come quella di lasciare il programma per poi tornarvi dopo un paio di registrazioni.

Degli scontri tra Marina Brochetta e Tina Cipollari, invece, Atlanta ha detto di credere che le due siano entrambe donne dal temperamento forte ed esuberante, per cui è normalissimo che spesso facciano scintille. Inoltre, la donna ha svelato che Marina sia fatta così anche nella vita privata e che Tina si vada un po’ a cercare le sue “prede” per creare bagarre in studio. Infine, Lanfranco ha commentato i recenti sviluppi che hanno riguardato Alessio Pili Stella ed ha detto di reputare un vero peccato che il cavaliere si sia fatto sfuggire Debora, in quanto credeva che tra i due potesse nascere qualcosa di interessante.