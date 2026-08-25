Manca ormai pochissimo alla ripresa delle registrazioni di Uomini e Donne. Dopo un po’ di caos sui social generato dall’annuncio delle date delle prime registrazioni, poi smentite, stanno continuando a trapelare indiscrezioni in merito a chi potrebbero essere i nuovi tronisti dell’edizione. Per tutta l’estate non si è fatto altro che parlare di questo argomento. Di nomi ne sono saltati fuori tanti, ma nessuno di questi è stato mai confermato in maniera ufficiale. In queste ore, sono venute fuori delle nuove indiscrezioni a riguardo.

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I possibili aspiranti al Trono di UeD provenienti dalla penultima edizione del Grande Fratello

Quest’anno pare che Maria De Filippi voglia puntare su volti nuovi e sconosciuti al pubblico per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne. Tuttavia, pare che almeno un protagonista verrà ripescato dal mondo della televisione. In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha rivelato che ad essere contattato per salire sul Trono di UeD pare sia un volto della penultima edizione del Grande Fratello. L’indiscrezione è piuttosto vaga, tuttavia, sul web sta già circolando il toto-nomi volto a individuare chi possa essere il fortunato o la fortunata.

Prendendo in esame i concorrenti della penultima edizione del Grande Fratello, ovvero quella andata in onda nel 2025, tra i nomi più gettonati compaiono quelli di Anita Mazzotta, Giulia Saponariu, Matteo ‘Jonas’ Pepe a Omer Elomari. Nessuno di loro, però, al momento ha proferito parola a riguardo, come è giusto che sia, dato che i protagonisti sono vincolati ad un contratto di riservatezza secondo il quale non possono divulgare informazioni prima della messa in onda delle puntate.

Le indiscrezioni sugli altri possibili tronisti di Uomini e Donne

Anche un’altra influencer ha parlato dei possibili tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, ovvero, Daria Restaino. Quest’ultima ha ammesso di vedere perfetto per il ruolo di tronista Raul Dumitras, ex partecipante di Temptation Island. In effetti, alcuni utenti hanno notato che il suo agente segua la pagina ufficiale di UeD, cosa che ha acceso il sospetto che possa essere in corso una trattativa. In realtà, però, in tantissimi seguono tale pagina, dunque, l’informazione è troppo scarsa per trasformarla in qualcosa di più concreto. Anche un altro dettaglio, però, sta generando un po’ di sgomento. Si vocifera, infatti, che possa avvenire anche un ripescaggio all’interno stesso di Uomini e Donne. Nel caso specifico, pare che Martina Calabrò, non scelta di Ciro Solimeno, possa diventare la nuova tronista. Il fatto che ultimamente la ragazza sia poco presente sui social sta rafforzando ulteriormente questi sospetti. In ogni caso, non resta che attendere un altro po’ per avere conferme ufficiali.