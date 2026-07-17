Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno aggiunto un altro tassello importante alla loro storia d’amore, ovvero le vacanze estive. I due hanno superato Natale, Capodanno, l’Epifania, le festività di Pasqua, e adesso è giunto il momento dell’estate. La coppia ha scelto come destinazione delle vacanze la Puglia e, attraverso i social, entrambi stanno condividendo svariati contenuti volti a immortalare i momenti trascorsi insieme. Tra i contenuti non mancano effusioni romantiche, scenette divertenti e alcune decisamente esilaranti.

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Come trascorrono le vacanze estive Agnese De Pasquale e Roberto Priolo

Agnese e Roberto sono insieme in vacanza in Puglia. La donna è stata la prima a raggiungere tale destinazione con i suoi figli e con i suoi amici a quattro zampe. Dopo un po’ di giorni, poi, anche Roberto l’ha raggiunta, immortalando il loro incontro attraverso il suo profilo Instagram. Da quel momento, dunque, è cominciata la loro prima vacanza di coppia. I due stanno condividendo diversi contenuti sui social in cui stanno mostrando quello che stanno facendo e, da quanto emerso, sembrano più affiatati che mai.

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne si sono divertiti a scattare foto mentre sono intenti a compiere delle acrobazie sulla spiaggia, mostrando una grande sintonia e complicità. L’espansività e la solarità di entrambi i protagonisti li hanno portati a fare delle nuove conoscenze. Sul profilo di Agnese, infatti, è stato pubblicato un video nel quale la donna ha inquadrato un allegro gruppo di persone, probabilmente del posto, che hanno deciso di ospitare Agnese e Roberto sotto i loro ombrelloni per pranzare insieme con tutto quello che avevano cucinato. La De Pasquale è apparsa entusiasta della cosa, sta di fatto che ha accettato l’invito molto volentieri ed ha anche fatto dell’ironia sulle persone del sud. Nello specifico, ha detto che, nel caso in cui dovesse andare male con Roberto, concentrerà le sue attenzioni su qualche uomo del meridione, possibilmente calabrese o pugliese.

Un rapporto solido che va oltre il vincolo del matrimonio

Dai video e dalle foto pubblicate da Agnese e Roberto si è percepita davvero una grande affinità tra i due, che potrebbe seriamente trasformare il loro rapporto in un qualcosa di estremamente serio ed importante. Ricordiamo che nei giorni scorsi i due avevano parlato anche di matrimonio e, se da un lato Roberto era molto convinto di unirsi per la vita ad Agnese, lei ha dichiarato di volerci andare piano in quanto vuole esserne sicura dato che in passato ha ricevuto tante batoste. Al di là del vincolo, però, il rapporto tra i due resta solido, tant’è che la donna ha introdotto Priolo all’interno della sua famiglia, facendogli conoscere i suoi due figli, sua madre e tutta la sua famiglia. Tutti sembrano essere entusiasti del cavaliere, anche i fan di Uomini e Donne che, infatti, non smettono di tifare per la coppia e sostenerla.