Una volta chiusi i battenti di Uomini e Donne si è molto parlato di Rosanna Siino, in relazione ad alcune telefonate e messaggi che avrebbe fatto ad Alessio Pili Stella, fidanzato di Debora Bragetti. La questione era già stata affrontata e sviscerata nei giorni scorsi, ma Rosanna ha voluto fare delle precisazioni nel corso di un’intervista. La dama, poi, ha raccontato anche degli episodi inerenti alla sua vita privata, svelando un particolare aneddoto molto divertente inerente a una sua fuga da una nave da crociera.

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Rosanna Siino racconta come sono andate davvero le cose con Alessio Pili Stella dopo UeD

Rosanna Siino ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha fatto delle confessioni sulla sua vita, su quanto accaduto davvero fuori dal programma con Alessio Pili Stella e molto altro. Partendo proprio da questo argomento, la donna ha rivelato di essere rimasta molto male a causa delle voci circolate sul suo conto. In un primo momento, infatti, è stata accusata di tempestare di chiamate e messaggi Alessio arrivando a compromettere addirittura il suo rapporto con Debora. In realtà, le cose sono andate in maniera del tutto differente.

Rosanna ha dichiarato che una notte, mentre era alla ricerca di un contenuto che tempo prima aveva mandato ad Alessio, cliccò per errore sull’icona della videochiamata. Resasi conto della gaffe madornale, la Siino provò a interrompere la chiamata, ma non ci riuscì, sta di fatto che partirono degli squilli. Alessio non reagì in alcun modo alla cosa. Successivamente, poi, Rosanna mandò anche un messaggio a Pili Stella, nel quale gli chiese semplicemente come stesse. Lui rispose in maniera molto cordiale, dicendo di stare bene e di nutrire ancora stima e affetto nei suoi riguardi. La donna, per non dare adito a pettegolezzi e malintesi, non rispose a questo messaggio. Malgrado la premura, però, Rosanna è finita ugualmente al centro di una grossa polemica che, purtroppo, ha avuto delle ripercussioni molto pesanti per lei. Durante l’intervista, infatti, ha dichiarato di essere stata esposta ad una gogna mediatica che le ha provocato molto malessere. Ricevere accuse e insulti ingiusti non è stata affatto una cosa piacevole.

La fuga da una nave da crociera della dama di Uomini e Donne

Parlando di altri argomenti, poi, Rosanna ha raccontato un aneddoto molto divertente inerente al suo passato. Tempo fa era in crociera insieme ad un uomo con il quale aveva una relazione molto travagliata. All’ennesima discussione causata dalla forte gelosia di lui, la Siino diede luogo ad una vera e propria fuga. Nello specifico, la protagonista ha raccontato di essere scesa dalla nave da sola durante una sosta a Napoli e di essersi recata immediatamente all’aeroporto per tornare in Sicilia. Rosanna ha poi raccontato come trascorrerà questa estate. A tal riguardo, ha detto di avere intenzione di fare tappa in Sardegna e, successivamente, anche in Puglia. Attualmente nella sua vita non c’è un uomo, quindi, a meno che non scatti qualche colpo di fulmine nel corso di questi mesi caldi, è molto probabile che la rivedremo a Uomini e Donne a settembre.