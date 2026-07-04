Magda Catozzi è stata una dama di questa edizione di Uomini e Donne che ha generato molto sgomento a causa delle frequentazioni che ha instaurato e che l’hanno portata a scontrarsi con alcune dame del parterre. Ad un certo punto, però, la protagonista ha deciso di lasciare la trasmissione senza dare una spiegazione. A distanza di un po’ di tempo, ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a prendere tale decisione, ma non solo. La donna ha commentato anche alcune dinamiche che si sono verificate a conclusione di questa edizione, come l’uscita dalla trasmissione di Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. Inoltre, Magda ha parlato anche di Mario Lenti ed ha raccontato alcuni rimpianti che ha nel ripensare alla sua esperienza nel talk show.

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Magda svela perché ha lasciato improvvisamente Uomini e Donne, poi parole su Mario Lenti, Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante

Sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine è presente un’intervista rilasciata da Magda Catozzi. La dama ha raccontato che, ad un certo punto del suo percorso, ha conosciuto una persona al di fuori, ragion per cui ha lasciato la trasmissione improvvisamente. Purtroppo, però, le cose non sono andate per il verso giusto, sta di fatto che questa storia si è interrotta. In merito all’avvicinamento a Mario Lenti di cui si è tanto discusso in precedenza, invece, Magda ha spiegato di aver avuto solo un incontro con il cavaliere, che non ha portato alla nascita di nulla. Tra i due è rimasta una bella amicizia, sta di fatto che la dama ha ammesso che avrebbe piacere ad incontrarlo di nuovo senza alcun impegno.

Magda ha poi commentato il rientro in trasmissione di Mario ed ha detto di non credere al suo interesse per Cinzia Paolini. Allo stesso tempo, non crede neppure che la donna sia mai stata realmente interessata a lui, entrambi erano solo affascinati dal contesto nel quale si trovavano. Le parole più dure, però, la dama le ha riservate per Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Nello specifico, ha detto di non credere in questa relazione. A suo avviso, Elisabetta ha una personalità troppo dura e spigolosa per Sebastiano, accanto al quale ci vedrebbe una donna più gentile e dolce. Per tale ragione, crede che questa relazione terminerà tra non molto tempo. Le parole di Magda sono state molto probabilmente dettate anche dal livore che ancora nutre contro Elisabetta per alcuni scontri avuti in trasmissione e per l’aver avuto un flirt con Sebastiano.

Il desiderio di Magda di trovare un uomo e i rimpianti legati a Uomini e Donne

Ad oggi, nella vita di Magda non è presente nessun uomo, cosa di cui la dama sta soffrendo un po’. Nel corso dell’intervista, lei stessa ha spiegato di essere serena, ma sente che qualcosa le manchi. Soprattutto quando si mette nel letto la sera, sente la mancanza di una persona al suo fianco. In virtù di questo, ha ammesso che, nel caso in cui le dovesse essere offerta la possibilità di tornare a Uomini e Donne, lei accetterebbe molto volentieri.

Nel caso in cui dovesse realmente ritornare, però, Magda si comporterebbe in maniera diversa da come ha agito in passato. Prima era molto più intimorita dal contesto, mentre adesso sarebbe più spontanea e risponderebbe a tono ad eventuali accuse. Inoltre, la protagonista ha anche dichiarato di avere il rimpianto di non aver mantenuto i rapporti con Arcangelo Passirani. Tra di loro era nata una bella amicizia che, tuttavia, si è conclusa bruscamente, cosa di cui Magda adesso è dispiaciuta e vorrebbe rimediare, chissà se ne avrà l’opportunità.