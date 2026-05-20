Sono passati sei anni da quando i Pogues hanno fatto irruzione nelle nostre vite, trasformandosi in uno dei fenomeni streaming più inaspettati dell’era post-pandemia. Ora Outer Banks si prepara a salutarci con la sua quinta e ultima stagione, e i primi dettagli emersi dall’upfront Netflix 2026 lasciano presagire un finale all’altezza delle aspettative.

La serie, creata da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke, ha debuttato ad aprile 2020 diventando in poco tempo uno dei comfort watch più amati del lockdown. Al centro della storia c’è un gruppo di adolescenti della classe operaia, i Pogues, che partono alla ricerca della verità sulla misteriosa scomparsa del padre del loro leader, John B, e finiscono trascinati in una pericolosa caccia al tesoro fatta di rivalità, tradimenti e colpi di scena. Nel corso delle sue quattro stagioni, la serie ha totalizzato quasi 200 milioni di visualizzazioni ed è comparsa ben 25 volte nella Top 10 globale di Netflix, pur non avendo mai formalmente sfondato la classifica all-time della piattaforma.

La quinta stagione è stata ufficialmente annunciata il 4 novembre 2024, le riprese sono partite il 16 giugno 2025 e si sono concluse il 19 dicembre dello stesso anno. Netflix non ha ancora comunicato una data precisa, ma tutto lascia credere che la stagione finale arriverà entro la fine dell’estate o l’inizio dell’autunno del 2026, con il 1° luglio circolato come data ipotetica ma non ancora confermata. Per chi aveva mal digerito il formato diviso in due parti della quarta stagione, c’è una buona notizia: la quinta tornerà alla formula del binge completo, con tutti e 10 gli episodi disponibili in una volta sola.

All’upfront Netflix 2026, Chase Stokes, Madison Bailey, Jonathan Daviss e Carlacia Grant sono saliti sul palco per anticipare il capitolo conclusivo e mostrare le prime immagini della stagione. Il teaser, riportato da Deadline, si apre subito dopo il finale della quarta stagione: i Pogues si trovano in custodia all’estero, in quella che dalle bandiere e dalle uniformi sembrebbe essere la Croazia, uno dei set confermati per le riprese. Il gruppo viene poi separato e rimandato in patria, ripartendo dunque da una situazione tutt’altro che semplice.

«Questa stagione i nostri personaggi iniziano in un posto interessante a causa del finale scioccante della scorsa stagione, e potremo esplorare proprio quello», ha dichiarato Bailey durante la presentazione. «Come sempre, la posta in gioco è alta e i rapporti tra i personaggi verranno messi alla prova. Abbiamo cercato di riportare tutti a casa e chiudere la serie in un modo che i fan possano amare.»

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Cosa aspettarsi dalla stagione finale

Il punto di partenza emotivo della quinta stagione è inevitabilmente la morte di JJ, il personaggio forse più amato dell’intera serie, ucciso dal padre biologico Chandler Groff nel finale della quarta stagione, che ha anche portato via la Corona Blu di Barbanera: l’ultimo grande bottino dei Pogues. Rudy Pankow non tornerà nel cast, e i Pogues dovranno fare i conti con il lutto e con il desiderio di vendicare il loro amico, mentre cercano di recuperare ciò che è stato sottratto loro.

Non mancheranno altri nodi narrativi importanti. Durante la produzione è emerso che il team era alla ricerca di gemelli neonati come comparse, dettaglio che suggerisce un ruolo centrale per la gravidanza di Sarah, già introdotta nella quarta stagione. Madelyn Cline ha commentato la cosa con la sua solita ironia: «Non indosso un pancione. Tutti mi chiedono: “Dov’è il bambino?” Non potrei saltare muri o correre a tutta velocità con un pancione di silicone.» Oltre a questo, i leak dal set hanno anticipato un potenziale incidente aereo, un arresto e persino una festa elegante, elementi che promettono di tenere alta la tensione fino all’ultimo.

Il cast principale torna al completo, con Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Drew Starkey, Carlacia Grant, Austin North e Fiona Palomo. Tony Crane e Cullen Moss sono stati promossi a personaggi regolari per questo ultimo capitolo.

I creatori hanno già promesso un finale che chiuderà ogni storia aperta, rivelando di aver tenuto a mente la scena conclusiva della serie sin dall’inizio: «Abbiamo sempre saputo dall’inizio quale sarebbe stata l’ultima scena», ha dichiarato Josh Pate. Una certezza che, nell’attesa, rende l’arrivo della stagione 5 ancora più atteso.