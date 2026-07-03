Mancano pochi giorni al debutto e l’attesa cresce: La Casa nella Prateria arriverà su Netflix il 9 luglio 2026, portando sullo schermo una versione inedita dei romanzi di Laura Ingalls Wilder. Non si tratta di un remake della celebre serie NBC degli anni ’70, quella indissolubilmente legata a Walnut Grove e al volto di Michael Landon, ma di un adattamento diretto dai libri originali, sviluppato dalla showrunner Rebecca Sonnenshine per CBS Studios e Anonymous Content. Per anticipare l’atmosfera della serie, Netflix ha diffuso un video backstage che presenta il cast e i personaggi.

La prima stagione è composta da 8 episodi da circa 60 minuti ciascuno, girati tra giugno e ottobre 2025 a Winnipeg, in Canada. Netflix ha già dimostrato grande fiducia nel progetto: il rinnovo per una seconda stagione è arrivato nel marzo 2026, ancora prima che la prima andasse in onda.

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Gli Ingalls verso il Kansas: trama e personaggi

La storia prende ispirazione da Little House on the Prairie, terzo romanzo della saga, e segue la famiglia Ingalls nel 1869, quando lascia la fattoria nel Wisconsin per trasferirsi in una casa di legno in Kansas. Al centro di tutto c’è la giovane Laura Ingalls, interpretata da Alice Halsey, che nel video backstage descrive il suo personaggio come impulsivo, imperfetto ma genuino: una bambina che “salta prima di pensare”, capace però di difendere ciò in cui crede e di osservare il mondo con uno sguardo tutto suo.

Al suo fianco, Luke Bracey veste i panni di Charles, un padre ottimista e instancabile che insegue nuove opportunità ma scoprirà quanto la frontiera possa essere spietata. Crosby Fitzgerald interpreta Caroline, una donna pratica e forte che ha rinunciato a parte dei suoi sogni personali senza però smettere di desiderare qualcosa di più grande. Completa il nucleo familiare Skywalker Hughes nei panni di Mary, la sorella maggiore di Laura, più disciplinata e legata alle regole, che fatica ad adattarsi alla natura selvaggia ma rappresenta un fondamentale punto di equilibrio.

Durante i due anni di permanenza in Kansas, la famiglia dovrà fare i conti con malattie improvvise, la difficoltà di avviare una nuova fattoria da zero e le tensioni legate alle dispute sui terreni con le popolazioni native e il governo degli Stati Uniti. Il cast si arricchisce poi di diversi personaggi secondari: Warren Christie nel ruolo di John Edwards, Jocko Sims in quello del Dr. Tann, Barrett Doss come Emily e Mary Holland come Jemma James, tra gli altri.

Speranza, frontiera e uno sguardo più complesso sul West

Rispetto alla versione classica NBC, questa serie promette un tono più realistico e meno rassicurante, mostrando senza filtri la precarietà, i pericoli e la fatica quotidiana della vita nel XIX secolo americano. Uno degli elementi che distingue maggiormente questo adattamento è l’attenzione alla presenza della famiglia Osage e, più in generale, alle popolazioni native che abitavano quelle terre prima dell’arrivo dei coloni.

La rappresentazione degli Osage è stata costruita con cura e rispetto: l’attrice Alyssa Wapanatâhk, che interpreta White Sun, ha lavorato a stretto contatto con i consulenti culturali Professor Robert Warrior e Julie O’Keefe. Quest’ultima ha chiarito fin dall’inizio qual era il principio guida:

“Se racconti questa storia, devi raccontare entrambi i lati.”

Il cast include anche Meegwun Fairbrother nel ruolo di Mitchell, Wren Zhawenim Gotts in quello di Good Eagle e Xander Cole nei panni di Little Puma, personaggi che contribuiscono a costruire questa prospettiva più ampia e contemporanea sulla storia americana.

Al cuore della serie rimane però la speranza, intesa come forza motrice che attraversa ogni episodio. Come ha dichiarato Rebecca Sonnenshine:

“Questa serie parla davvero della persistenza della speranza e di come possa arricchire la tua vita. Mantenere viva la speranza, anche quando le circostanze sembrano un po’ senza speranza, è una parte fondamentale dello spirito de La Casa nella Prateria.”

Per la seconda stagione, già in lavorazione, sono già stati annunciati alcuni nuovi ingressi nel cast: Willa Dunn sarà Nellie Oleson, Rachelle Lefevre interpreterà l’insegnante Eva Beadle e Charlotte Sullivan vestirà i panni di Margaret Oleson, madre di Nellie. Per scoprire altri contenuti disponibili sulla piattaforma, puoi consultare la guida ai codici segreti Netflix.