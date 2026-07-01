L’estate è ormai esplosa e con lei arriva anche la solita abbuffata di contenuti streaming. Luglio si preannuncia particolarmente ricco su Paramount+, con un mix che spazia dalla fantascienza al miglior cinema nostalgico italiano, passando per horror adrenalinici e comedy-drama sorprendenti. Tra ritorni attesissimi e novità intriganti, la piattaforma punta forte sul pubblico italiano con una programmazione che strizza l’occhio sia agli appassionati di serie cult che alle famiglie.

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Star Trek: Strange New Worlds torna con la stagione 4

Dal 23 luglio torna su Paramount+ Star Trek: Strange New Worlds con la quarta stagione, proprio in tempo per celebrare il 60esimo anniversario del franchise. A bordo della U.S.S. Enterprise, il capitano Christopher Pike e il suo equipaggio affrontano nuove avventure tra minacce esterne, demoni interiori e alieni terrificanti, sempre guidati dalla ricerca di un futuro luminoso. La stagione è composta da dieci episodi e proseguirà con un nuovo appuntamento ogni giovedì fino al 24 settembre.

Nel cast ritroviamo Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn. La produzione resta nelle mani di CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, con Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers nel ruolo di co-showrunner.

Per celebrare il lancio, Paramount+ sarà presente all’Italian Global Series l’8 luglio, il festival che si svolge tra Rimini e Riccione, con alcuni dei protagonisti della serie: Anson Mount, Rebecca Romijn e Celia Rose Gooding incontreranno i fan italiani. Sulla piattaforma sono disponibili tutti i film iconici di Star Trek, le serie spin-off e le animazioni, un catalogo ormai granitico per gli appassionati del genere.

Diarra From Detroit: una comedy-drama che mischia tutto

Dal 29 luglio arriva Diarra From Detroit, con le prime due stagioni disponibili in un colpo solo. La serie racconta la storia di Diarra, una donna di Detroit che dopo aver lasciato il fidanzato a pochi mesi dal matrimonio si tuffa nel caos del dating moderno. Tra app, first date imbarazzanti e la giungla degli swipe, è convinta che il peggio sia ormai alle spalle. Poi uno dei suoi match scompare e Diarra si ritrova, quasi per caso, a fare l’investigatrice improvvisata.

Dietro le vite apparentemente normali dei perfetti sconosciuti si nascondono segreti, bugie e una Detroit che non assomiglia per niente a quella che credeva di conoscere. Brillante e imprevedibile, la serie mescola ironia, romanticismo e suspense con una naturalezza rara. Protagonista è Mishael Morgan, che porta sullo schermo un personaggio difettoso, determinato e straordinariamente reale.

Ben – Rabbia Animale: quando lo scimpanzé diventa predatore

Per gli amanti dell’horror, dal 28 luglio arriva Ben – Rabbia Animale, un thriller adrenalinico ambientato alle Hawaii. Una casa di famiglia, un gruppo di amici, il sole del Pacifico: tutto quello che serve per una vacanza da sogno, finché qualcosa di inaspettato e brutale non spezza ogni illusione di sicurezza. Quando Lucy torna nella casa di famiglia, nessuno potrebbe immaginare che la minaccia arrivi da uno scimpanzé dall’intelligenza fuori dal comune, trasformatosi in un predatore implacabile.

Il film è diretto da Johannes Roberts, il regista che con 47 Meters Down ha ridefinito il survival horror moderno, e prodotto da Walter Hamada, la mente dietro It e The Conjuring. Un horror viscerale costruito sull’orrore più ancestrale che esista: essere cacciati da qualcosa che ci somiglia e che ci supera.

Comedy, kids e nostalgia italiana

Il 26 luglio torna Comedy Central Presents con un nuovo episodio registrato al Teatro Juvarra di Torino. La nuova stagione vede protagonisti grandi talenti della comicità italiana come Yoko Yamada, Alice Mangione, Filippo Caccamo, Scintilla e Federica Camba, Federico Basso e Angelo Pisani, per una serata di risate assicurate.

Per i più piccoli, l’offerta kids si arricchisce con nuovi contenuti: dal 1° luglio arriva Paw Patrol: Fire Rescue, lo speciale che vede Marshall e gli altri cuccioli impegnati in missioni ad alta temperatura con una nuova stazione dei vigili del fuoco e attrezzature speciali. Dal 3 luglio torna invece Wylde Pak con la seconda stagione, che segue Jack e Lily, due fratellastri alle prese con le sfide della loro nuova famiglia allargata.

Ma è sulla programmazione nostalgica che Paramount+ punta forte questo luglio. Dall’8 luglio arrivano in piattaforma i cult dell’estate italiana: dal finale di Sapore di Mare con Jerry Calà e Marina Suma sulle note di Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante, a Raoul Bova che riemerge dal mare in Piccolo grande amore, dall’indimenticabile cena dal Trucido in Rimini Rimini al celebre ballo di Alba Parietti in Abbronzatissimi. Dal 15 luglio, invece, si parte per destinazioni da sogno con Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, Matrimonio alle Bahamas e Vita Smeralda, tra gli altri.

Dutton Ranch e Scream 7: le altre novità estive

Il 3 luglio arriva il finale della prima stagione di Dutton Ranch, che dopo il debutto record del 15 maggio è già stata confermata per una seconda stagione. La serie ha totalizzato 12,9 milioni di spettatori nel mondo nei sette giorni successivi alla première, segnando il miglior lancio di sempre per una serie originale Paramount+. Nel cast Kelly Reilly, Cole Hauser, Finn Little e i candidati all’Oscar Ed Harris e Annette Bening.

Infine, dal 26 agosto sarà disponibile Scream 7, il nuovo capitolo dell’iconica saga horror diretto da Kevin Williamson, sceneggiatore dell’originale del 1996. Neve Campbell torna nei panni di Sidney Prescott per proteggere sua figlia (Isabel May), nuovo bersaglio di Ghostface. Il film, uscito al cinema lo scorso febbraio, ha superato i 214 milioni di dollari di incasso globale, diventando il capitolo con i maggiori incassi nei trent’anni di storia del franchise.