A distanza di un bel po’ di tempo dalla loro uscita da Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno deciso di rompere il silenzio e raccontare come vadano le cose tra di loro. I due hanno parlato della loro quotidianità, dei progetti futuri, delle ipotesi di matrimonio, e anche degli accordi che sono stati accusati di avere durante il loro percorso in trasmissione.

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Elisabetta nega di mantenere Sebastiano, poi i due svelano progetti futuri

Nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno raccontato la verità sul loro rapporto al di fuori del programma. I due stanno vivendo serenamente la loro relazione, cosa che sta trapelando anche dai molteplici contenuti che condividono entrambi sui social. La dama ci ha tenuto a chiarire alcune voci circolate in rete, circa il fatto che fosse lei a mantenere economicamente Sebastiano. A tal proposito, la donna ha spiegato che entrambi hanno due lavori autonomi, e ciascuno conduce la propria vita in maniera indipendente. A tal proposito, Elisabetta ha anche chiarito che, almeno per il momento, Sebastiano non ha lasciato la sua città per trasferirsi da lei, in quanto lavora ancora. Mignosa ha specificato di lavorare presso la stessa azienda dal 1996 e di essere vicino al pensionamento.

Ad ogni modo, i due hanno anche raccontato di avere dei grandi progetti per il futuro. Nello specifico, hanno intenzione di andare a convivere subito dopo l’estate. Molto probabilmente, sarà Sebastiano a trasferirsi considerando che Elisabetta è molto impegnata nel suo lavoro in panetteria, che l’assorbe per buona parte della giornata. La dama, poi, ha chiarito anche un altro pettegolezzo circolato sul loro conto, circa un presunto accordo che i due avrebbero stipulato a Uomini e Donne. La protagonista ha smentito categoricamente questa voce, dichiarando che entrambi hanno sempre agito in totale sincerità, sia dentro sia fuori la trasmissione.

Cosa rende il loro legame così forte e ipotesi matrimonio in arrivo

Durante l’intervista, poi, Elisabetta ha anche spiegato le ragioni che la spingono a credere all’autenticità dei sentimenti di Sebastiano. In primo luogo, la donna riceve continue dimostrazioni dal cavaliere dal momento che lui fa continui viaggi per raggiungerla nella sua città e trascorrere del tempo con lei. Il secondo aspetto risiede in un ricovero ospedaliero che ha messo a dura prova Sebastiano. Questo evento è stato un po’ la prova del nove del loro amore. Infine, a convincere Elisabetta dei sentimenti di Sebastiano è stata anche la sincerità dell’uomo nei riguardi di Simona, a cui ha sempre confessato di avere nella testa un’altra donna, ovvero, la Gigante.

Sebastiano, invece, ha ammesso di aver apprezzato molto il comportamento della sua compagna nei riguardi di sua figlia Marika, che per lei è la priorità assoluta. Le attenzioni e la sensibilità mostrate dalla Gigante verso sua figlia gli hanno fatto apprezzare ancora di più la sua persona. La coppia prova un amore reciproco, sta di fatto che è arrivato il primo “Ti amo”. L’unico problema? La gelosia, che tuttavia i due cercano di gestire in maniera leggera e ironica. Adesso, dunque, manca solo il matrimonio. A tal proposito, Elisabetta ha detto di essere in attesa di un anello che Sebastiano le ha già promesso, ma per il momento, nulla è ancora avvenuto.