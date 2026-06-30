Quando Tom Holland ha indicato Owen Cooper come suo ideale successore nei panni di Spider-Man, probabilmente non si aspettava che la notizia diventasse virale su TikTok prima ancora che il diretto interessato ne venisse a conoscenza. Eppure è andata proprio così, e ora Cooper ha finalmente detto la sua.

Ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon, l’attore britannico già vincitore di Emmy, Golden Globe e BAFTA TV Awards per il suo ruolo di Jamie in Adolescence ha affrontato la questione con una risposta sincera e disarmante: “Tra una decina di anni, sì, forse, vorrei diventare Spider-Man. Ma questo è anche il sogno che hanno tutti i bambini. Ho visto l’intervista su TikTok e tutti pensano che mi aspettassi di interpretare Spider-Man, ma non è così. Per me è un sogno che ho fin da bambino, perciò, è stato inaspettato.”

Una risposta che non chiude le porte, ma le lascia socchiuse il che, in linguaggio Marvel, equivale quasi a una conferma di interesse. E non è la prima volta che Cooper si esprime in merito: già nel marzo 2025, in un’intervista alla rivista i-D, aveva dichiarato senza giri di parole “I want to play Spider-Man”, ben prima che Holland lo “nominasse” ufficialmente.

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Un’ispirazione che si chiama Tom Holland

C’è qualcosa di circolare e quasi cinematografico nel legame tra i due attori. Cooper, che aveva velleità sportive prima di avvicinarsi alla recitazione, ha raccontato al Tonight Show come sia stato proprio Holland a cambiare il corso della sua vita: “Il football era tutto, poi non so, qualche anno fa ho iniziato a prendere lezioni di teatro. Ero piccolo e ricordo che ho visto The Impossible almeno 40 volte. Ora non piango più per il film, ma da bambino sì, ed è stato il primo film che ho guardato e mi ha fatto pensare ‘wow, è così bello’. Poi ho scoperto che era il film d’esordio di Tom Holland e ho capito che volevo recitare come lui.”

Holland, dal canto suo, ha dichiarato a Esquire: “Owen Cooper would be awesome. Obviously, he’s super-talented and the talk of the town right now”, aggiungendo di voler ricoprire per il suo successore lo stesso ruolo di mentore che Robert Downey Jr. ha avuto per lui nei primi tre film dell’MCU. Aveva anche dichiarato a Empire di voler essere parte del processo di costruzione del prossimo capitolo, che si tratti di Miles Morales, Spider-Gwen o qualsiasi altra direzione creativa i Marvel Studios decidano di prendere.

I punti in comune tra i due non si fermano alle origini britanniche: entrambi hanno raggiunto la notorietà da giovanissimi grazie a performance di grande intensità emotiva, e Cooper che aveva appena 14 anni quando Adolescence è stata girata è già nella storia della televisione come il più giovane vincitore Emmy maschile in qualsiasi categoria recitativa e il più giovane a ricevere il premio come miglior attore non protagonista ai Golden Globes 2026. Una carriera appena iniziata, con un debutto cinematografico già all’attivo in Wuthering Heights di Emerald Fennell e un ruolo in arrivo nel prossimo film di Tom Ford, Cry to Heaven.

Il futuro dell’Uomo Ragno nell’MCU: non è tutto scontato

Prima di immaginare Cooper in costume da Spider-Man, vale la pena ricordare che la decisione spetterà a Kevin Feige e ai Marvel Studios, non certo a Holland per quanto la sua “benedizione” abbia un valore simbolico indubbio. E soprattutto, Holland non ha ancora nessuna intenzione di lasciare il ruolo: Spider-Man: Brand New Day, diretto da Destin Daniel Cretton e scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, è atteso nelle sale il 31 luglio 2026 con Holland ancora nei panni di Peter Parker, affiancato da Zendaya, Jon Bernthal, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas.

C’è poi un’altra variabile importante nel dibattito sul futuro dell’Uomo Ragno: da anni una fetta consistente del pubblico chiede a gran voce l’introduzione di Miles Morales in live-action nell’MCU, sull’onda del successo della trilogia animata Spider-Verse di Sony vincitrice dell’Oscar. I rimandi nel franchise non mancano: Donald Glover era già comparso in Spider-Man: Homecoming come zio Aaron Davis di Miles, mentre in No Way Home il personaggio di Electro interpretato da Jamie Foxx aveva esplicitamente accennato all’esistenza di un “Black Spider-Man”. Con questi indizi disseminati nel corso degli anni, non sarebbe affatto sorprendente vedere Miles subentrare a Peter Parker, lasciando Cooper pur talentuosissimo fuori dall’equazione almeno per questo ciclo narrativo.