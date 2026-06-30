Dopo il successo planetario della saga After, Anna Todd torna con un nuovo adattamento cinematografico. The Last Sunrise debutterà su Prime Video il 26 agosto, portando sullo schermo una storia romantica ambientata tra il sole e il mare di Maiorca, con un cast internazionale di tutto rispetto.

Il film su Amazon è diretto da Carlson Young e vede protagonisti Maia Reficco, Fernando Lindez ed Eva Longoria, con la sceneggiatura firmata da Anna Klassen. La produzione è frutto della collaborazione tra Amazon MGM Studios e diverse case di produzione indipendenti, tra cui Ethea Entertainment, Pitt Street Productions e Luber Roklin Entertainment. Todd stessa ricopre il ruolo di executive producer, avendo seguito da vicino ogni fase dell’adattamento.

«Con The Last Sunrise ci sono stati alcuni cambiamenti rispetto al libro, ma come team abbiamo seguito questo processo in prima linea. Consiglio vivamente agli autori di essere coinvolti negli adattamenti; per me non ci sono vie di mezzo. Non si può essere troppo pignoli su ogni singola battuta. Bisogna assicurarsi che il film funzioni anche per chi non ha letto il libro.»

Un approccio pragmatico e consapevole, che rivela quanto Todd sia determinata a costruire adattamenti solidi anche per chi non conosce i romanzi originali.

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Trama, cast e ambientazione: cosa aspettarsi

Al centro della storia c’è Ry (nome completo Oriah Pera), una ragazza di 22 anni che convive con una malattia cronica e che si sente in qualche modo bloccata, in attesa che la sua vita abbia davvero inizio. Quando il lavoro della madre la porta a Maiorca per l’estate, Ry vede nell’isola l’occasione per una vera storia di formazione. Ed è lì che incontra Julián, un affascinante locale con cui nasce un’intensa relazione capace di restituirle la voglia di vivere il presente.

Ma la storia non si limita alla sola dimensione romantica: il peggioramento delle condizioni di salute di Ry e l’emergere di segreti di famiglia tenuti nascosti per anni rischiano di compromettere tutto prima ancora che l’estate finisca. Un intreccio che mescola romance, dramma familiare e riflessioni più profonde sul tempo e sulle scelte.

Il cast completo include, oltre ai tre nomi principali, Andrés Velencoso nel ruolo di Mateo (interesse romantico del personaggio di Eva Longoria, Isolde Pera), Chloé Sweetlove come Amara e Sabrina Bartlett nel ruolo di Prisha. Velencoso è un attore e modello spagnolo già noto al pubblico internazionale per il suo ruolo nella serie Netflix Élite. Fernando Lindez, dal canto suo, ha dichiarato di aver trovato nell’umanità della storia e nelle relazioni tra i personaggi il cuore pulsante del progetto.

Le riprese principali si sono svolte a Sa Fortalesa de Pollença, proprio a Maiorca, confermando che le location del film coincidono con quelle del romanzo. La durata è di 106 minuti, con una classificazione R che lascia intendere un approccio maturo alle tensioni emotive e relazionali della storia.

Un franchise in espansione: si parla già di trilogia

Il lancio del 26 agosto sarà simultaneo in oltre 240 paesi e territori, un segnale chiaro di quanto Amazon Prime Video punti su questo titolo a livello globale. E non è tutto: secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Amazon MGM starebbe già valutando un sequel. La sceneggiatrice Anna Klassen avrebbe già scritto un seguito basato su un romanzo inedito di Todd, che starebbe pianificando una vera e propria trilogia con l’obiettivo di adattare tutti e tre i libri in film, a patto che il primo registri il successo atteso. Per ora nessuna conferma ufficiale da parte di Amazon MGM, ma l’interesse c’è.

D’altronde, i numeri parlano chiaro: la saga After ha venduto oltre 12 milioni di copie in 35 lingue e i suoi adattamenti cinematografici hanno incassato complessivamente 170 milioni di dollari al botteghino mondiale, a partire dal primo film del 2019 con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Un track record che rende The Last Sunrise un progetto tutt’altro che rischioso per la piattaforma.