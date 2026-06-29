Dopo anni passati a giudicare voci e talenti dietro la cattedra di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli potrebbe presto trovarsi dall’altra parte: non più giudicante, ma giudicata. Secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela sulle pagine di Chi Magazine, la speaker radiofonica non farà parte del corpo docente nella prossima stagione del talent di Canale 5, con un possibile approdo a Tale e Quale Show su Rai 1 nei panni di concorrente.

Pettinelli era entrata per la prima volta ad Amici nel 2019, poi una pausa e il ritorno nel 2023. Nell’ultima edizione aveva guidato una delle tre squadre previste dal format insieme al coreografo Emanuel Lo, rendendosi protagonista anche di qualche battibecco vivace con il giudice Gigi D’Alessio durante il Serale. Un’uscita di scena che, a guardare bene gli ultimi mesi, non sarebbe poi così inattesa: già il 18 gennaio scorso Maria De Filippi era intervenuta in modo netto durante una puntata, gelando pubblicamente la professoressa davanti a tutti. Il caso legato all’allievo Opi, poi, aveva alimentato un dibattito più ampio sul suo approccio didattico, con una parte del pubblico che non aveva gradito la sua rigidità nei confronti di diversi alunni.

Al momento non è chiaro se sia stata Pettinelli a scegliere di lasciare per cogliere una nuova opportunità professionale, oppure se sia stata la produzione di Amici a comunicarle la volontà di puntare su un nuovo profilo. In ogni caso, non è ancora stato reso noto il nome del sostituto o della sostituta che prenderà il suo posto. La De Filippi ha comunque tempo a disposizione: la fase pomeridiana del programma, come da tradizione, prenderà il via tra settembre e ottobre.

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Tale e Quale Show 2026: giuria quasi completamente rinnovata

Il contesto in cui Pettinelli potrebbe fare il suo ingresso è quello di una sedicesima edizione di Tale e Quale Show che si preannuncia ricca di cambiamenti. La conduzione resterà saldamente nelle mani di Carlo Conti e l’unico giudice confermato è Cristiano Malgioglio, mentre tutto il resto è in fase di ridefinizione.

Giorgio Panariello non dovrebbe tornare: avrebbe chiuso un accordo con Mediaset per un one man show in prima serata nel periodo natalizio. Alessia Marcuzzi, invece, sarebbe impegnata con altri progetti e non dovrebbe sedersi nuovamente al tavolo dei giudici. Al loro posto, le indiscrezioni indicano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani come principali candidati, con la possibilità che anche Ubaldo Pantani venga promosso a giudice fisso. Il quarto posto in giuria, come già avvenuto nelle scorse edizioni, sarà assegnato a rotazione, cambiando di puntata in puntata.

Altra novità riguarda la collocazione: dopo anni di appuntamenti al venerdì sera, il programma potrebbe spostarsi al mercoledì, una mossa strategica della Rai per rafforzare una serata che negli ultimi anni ha faticato a imporsi nel prime time. L’inizio è atteso intorno al 23 settembre, salvo cambi dell’ultima ora.

Sul fronte del cast, invece, regna ancora il silenzio: nessun nome ufficiale è trapelato finora, e quello di Pettinelli rimane per ora una semplice indiscrezione non confermata. Sarà quindi interessante seguire i primi sviluppi per scoprire se la speaker radiofonica si cimenterà davvero nell’imitazione di artisti e personaggi famosi, ribaltando completamente il ruolo a cui il pubblico televisivo l’aveva abituata.