Solo ieri sono emerse delle dichiarazioni fatte da Paola Fatuzzo che, con un certo entusiasmo, ha annunciato di aver avviato una frequentazione con Antonio Marino fuori da Uomini e Donne. In queste ore, però, anche il cavaliere ha rilasciato un’intervista nella quale ha raffreddato di parecchio le cose, facendo delle dichiarazioni un po’ ambivalenti, ma non solo. Il protagonista ha anche mosso delle accuse contro il triangolo delle meraviglie, ovvero, quello formato da Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti.

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Le accuse di Antonio Marino contro Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti

Antonio Marino, discusso cavaliere di questa stagione di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista su Lollo Magazine nella quale ha fatto delle confessioni su alcuni protagonisti del parterre. Nel suo mirino ci sono finiti soprattutto Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti. Della prima ha detto di non credere che la donna abbia mai avuto un reale interesse nei riguardi di Marco. Di quest’ultimo, invece, ha detto di reputarlo un uomo davvero insicuro, ma forse realmente innamorato di Cinzia. Su Mario, invece, ha detto di credere che stia a Uomini e Donne solamente per visibilità e non per trovare realmente l’amore. In merito alla relazione che Marco e Cinzia hanno intrapreso fuori da UeD, invece, Antonio ha detto di non credere affatto che la cosa durerà.

Le parole sulla frequentazione con Paola Fatuzzo dopo Uomini e Donne

Parlando del suo percorso a Uomini e Donne, poi, Antonio ha fatto delle confessioni su alcune dame. Innanzitutto, ha spiegato che attualmente ha avviato una frequentazione con Paola Fatuzzo. Il cavaliere, però, successivamente ha fatto delle dichiarazioni un po’ ambigue. Nello specifico, ha detto che si augura di poter tornare nel programma a settembre. Questo, dunque, va a sminuire il rapporto con Paola poiché, se desidera ritornare in trasmissione, vuol dire che non ha molte aspettative sul rapporto con la dama. In seguito, poi, ha anche dichiarato che gli farebbe piacere partecipare a Temptation Island in qualità di tentatore. Altro elemento che non depone molto bene in relazione alla frequentazione con la dama.

Confessioni su Gloria Nicoletti, Cristina Tenuta e Marta

Parlando di altre donne del parterre, poi, Antonio ha spiegato che, inizialmente, era molto attratto da Gloria Nicoletti, ma purtroppo le cose con lei non sono decollate. Per quanto riguarda Cristina Tenuta, invece, con lei c’è stata una frequentazione breve, che è terminata dopo pochissimo tempo e, successivamente alla chiusura, non si sono più sentiti. In merito a Marta, invece, ha commentato la discussa frase “bacio goliardico”. A tal proposito ha detto di aver usato questo linguaggio in quanto, dopo il loro avvicinamento, ha capito di non provare alcun coinvolgimento emotivo.

Antonio ha ribadito la sua volontà di continuare a conoscere Paola, sta di fatto che trascorrerà l’estate tra il lavoro, le sue figlie e questa nuova frequentazione, ma solo il tempo potrà rivelare se le cose decolleranno o si esauriranno nel corso di questi mesi estivi.